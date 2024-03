Netflix anuncia 5 novas séries britânicas, incluindo um drama histórico do criador de Peaky Blinders

Além da House of Guinness, o serviço de streaming anunciou Adolescent, Grown Ups, The Choice e The Witness.

Nas últimas horas, Netflix Anunciou novos investimentos no Reino Unido através do desenvolvimento e produção de novos conteúdos originais, incluindo várias séries de televisão. Já falamos sobre você Drama policial The Undertow, estrelado por Jamie Dornan No papel de gêmeos e Black Rabbit, uma minissérie estrelada por Jason Bateman e Jude Law os irmãos. Adicionado a estes Casa da Guinnessum drama histórico sobre a cervejaria de mesmo nome escrito por seu criador Máscaras finas Steven Cavaleiro; Adolescênciaum drama policial da dupla por trás dele ponto de ebulição; a escolhaum thriller político com Suranne Jones E Julie Delpy; testemunha, um drama policial sobre o assassinato na vida real de Rachel Nickell; E adultosadaptado do livro best-seller homônimo de Marian Keyes.

Nova série de TV britânica anunciada pela Netflix

Casa da Guinness (Título provisório) Conta a história de uma das dinastias mais famosas e duradouras da Europa: a família Guinness. Ambientada em Dublin e Nova York do século 19, a série Steven Knight (foto) concentra-se nas consequências da morte de Benjamin Guinness, o homem responsável pelo extraordinário sucesso da cervejaria que leva seu nome, e na enorme influência de sua astúcia. vontade no destino. Desde seus quatro filhos adultos – Arthur, Edward, Anne e Ben – além de um grupo de dublinenses que trabalham e interagem com o gigante por trás de uma das bebidas alcoólicas mais queridas da atualidade.

Adolescência (Título provisório) é uma curta série de 4 episódios em que a dupla está por trás do aclamado filme ponto de ebulição, Stephen Graham E Filipe Barantinijunta-se ao igualmente premiado Jack Thorne (Ajuda, Seus materiais escuros). Nada se sabe ainda sobre a história, escrita por Graham e Thorne e dirigida por Barantini. O projeto é descrito como um ambicioso drama policial contado em tempo real. ponto de ebulição.

a escolhaindicado ao Oscar Sharman morreu (Ponte dos Espiões), segue Suranne Jones e Julie Delpy como primeira-ministra britânica e presidente francesa. Quando o marido da primeira é sequestrado e a segunda é chantageada durante uma visita ao país, os dois líderes se veem diante de escolhas inimagináveis. Forçados a uma competição feroz onde o seu futuro político e as suas vidas podem estar em jogo, conseguirão eles trabalhar juntos para descobrir a conspiração que os ameaça? Eles também estrelarão a série Corey Milchrest (Rainha Charlotte: A História de Bridgerton), Lucian Msamati (Gangues de Londres), Ashley Thomas (Bolo preto), James Cosmo (A Guerra dos Tronos) E Jenny Beth (Anatomia de uma queda).

testemunha A história de O Assassinato de Rachel Nickel é contada da perspectiva de Alex Hanscombe, que testemunhou o brutal assassinato de sua mãe em Wimbledon Common. É uma linda manhã de verão de 1992 e Alex tem apenas dois anos. O drama policial acompanha a investigação policial e explora as maneiras inesperadas pelas quais a tragédia mudou a vida de Alex e de seu pai, Andre.

no fim, adultos, uma adaptação do romance homônimo de Marian Keyes, apresenta-se como um drama familiar que gira em torno de três casais leais, barulhentos e amorosos – Neil e Liam, Kara e Ed, e Jesse e Rory. Como a maioria das famílias, a família Casey é um grupo complexo. Opiniões em constante mudança, ressentimentos novos e antigos, questões que desaparecem rapidamente e feridas que cicatrizam para sempre estão no centro desta série coletiva. “Gritei quando recebi a notícia”, disse Keyes. Roteirista e Produtor ExecutivoSam Strauss Ele realmente entendeu a dinâmica do livro e adorei a edição e os roteiros que vi. “Honestamente, estou muito feliz.”