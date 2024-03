Portugal O que ver com crianças: História e diversão

Vamos descobrir Portugal e os seus atrativos turísticos para os mais pequenos.

Portugal, um país que faz fronteira com Espanha e banha o Oceano Atlântico, é um dos destinos turísticos mais populares. Com sua paisagem intocada, maravilhosas cidades artísticas e um sistema de hospitalidade que está entre os melhores do mundo, recebe milhares de visitantes todos os anos, desde solteiros a casais ansiosos por relaxar, e até famílias.

Então vamos ver o que ver com as crianças em Portugal.

Portugal o que ver com crianças

Por ser um país amigo das crianças, existem inúmeras atrações adequadas a um público particularmente jovem, que tem sede de aventura e precisa de novidades. Em geral, quem tenta levar as crianças aos museus e igrejas não tem efeitos positivos, porque a sobriedade desses locais não combina bem com a exuberância infantil.

Mas em Portugal há uma série de Mosteiros Ao qual ninguém resiste, inclusive as crianças. Entre estes Mosteiro da Batalha, uma estrutura gótica pela qual é fácil se apaixonar à primeira vista. No interior, o edifício é uma profusão de janelas coloridas, abóbadas sinuosas, portais esculpidos, jogos de luz e um claustro de conto de fadas com uma fonte.

O mesmo pode ser dito para Mosteiro de AlcobaçaQue possui iluminação perfeitamente integrada à arquitetura medieval. Seguindo para a zona central da cidade, poderá visitar forte E paredes ÓbidosUma antiga cidade fortificada. Toda a área construída está rodeada por uma vegetação muito exuberante e é caracterizada por uma vegetação deslumbrante.

O castelo, principal atração de Óbidos, quase parece inspirado no conto de fadas Fantaghirò, pois protege Vila medieval Reconstruído nos mínimos detalhes. Lojas de artesanato e barracas coloridas abundam nas ruas, mas há também um grupo de teatro que se apresenta regularmente, tornando as visitas verdadeiramente envolventes.

E se isso não for suficiente para atrair o olhar das crianças? Então você tem que fazer uma viagem para Palácio da Pena em SintraTipo de Pequena Disneylândia. As paredes deste edifício lembram os castelos encantados do famoso parque de diversões, embora não sejam habitadas por figuras mascaradas. O que torna o Palazzo Pena quase surreal é toda uma série de cores e detalhes estruturais verdadeiramente únicos, como as gárgulas de pedra ao lado das torres coloridas que protegem os opulentos salões dourados e os pátios cobertos de porcelana. Um show hipnótico, para dizer o mínimo!

Portugal e a natureza

Existe uma forma mais divertida de fazer uma viagem a Portugal com os seus filhos, e é escolher Experimento natural. Depois de percorrer Lisboa num tuk-tuk ou na linha 28 do eléctrico, pode seguir para norte, até Coimbra, onde pára a Serra do Buçaco, ou seja, a auto-estrada. Floresta nacional.

Nem é preciso dizer que a beleza do lugar supera até a imaginação mais selvagem, mas é importante destacar que é uma trilha verdadeiramente adequada até para os mais pequenos. É impossível se perder na densa floresta, graças aos caminhos arborizados que atravessam lagos, fontes, cachoeiras e antigas construções de pedra.

No entanto, o coração do parque consiste em… Hotel Palácio, um luxuoso edifício de estilo neo-manuelino encomendado e construído pela família real portuguesa. Ela é muito atraente Fonte Freyauma cachoeira extraordinária que surge da união de 6 fontes diferentes, escondida entre os arbustos e tem a mesma sacralidade que pode ser sentida em Machu Picchu.

A meio caminho entre Lisboa e a Serra, é possível visitar Caverna Mira de ArÉ uma estrada subterrânea de 11 quilômetros de extensão que mostra as entranhas da Terra. Mas não se preocupe, pois graças à iluminação criteriosa do complexo, você se sentirá imerso na paisagem encantadora. Algumas cavernas são azuis, outras são esmeraldas e outras ainda são vermelhas, fúcsia, douradas, roxas e prateadas. A água, em cascata pelas rochas, fluindo das fontes e enchendo as bacias, reflete todas as cores, criando atmosferas sugestivas e jogos de luz deslumbrantes.