Presidente russo Presidente russo Vladimir Putin Ele disse que discutiu o assunto com o líder chinês Xi Jinping Uma possível trégua na Ucrânia em preparação para os próximos Jogos Olímpicos. “Sim, Xi Jinping me contou sobre isso e discutimos o assunto”, disse Putin, citando a TASS. Nas recentes conversações em Paris com o presidente francês Emmanuel Macron, Xi disse que Pequim apoia a ideia de uma trégua olímpica.

“Já obtivemos um cessar-fogo, mas não está a correr bem com este inimigo. Quem irá registar que durante um cessar-fogo as suas forças não se aproximarão de nós? Um cessar-fogo não impede que meios militares se aproximem e depois lancem um ataque”. uma história morta para mim Assim, numa reunião com jornalistas, o presidente ucraniano Voldymyr Zelensky parecia cético quanto à possibilidade de uma trégua olímpica. Relatório Ukrainska Pravda.

Vladimir Putin com o presidente chinês Xi Jinping em Pequim



A China tem uma “posição coerente” para promover uma solução política para a questão ucraniana, o que requer estudar “sintomas” e “causas profundas” e planear “para o presente e o futuro a longo prazo”. O presidente Xi Jinping disse, ontem, numa reunião secreta com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, em Zhongnanhai, em Pequim, uma cidadela vermelha de elite a poucos passos da Praça Tiananmen, que a China “apoia a realização de uma conferência de paz reconhecida internacionalmente pela Rússia e pela Ucrânia em Pequim”. ” “O momento apropriado com participação igualitária e discussão justa de todas as opções.”

Presidente russo, Vladimir Putin, visita a China



Xi observou que somente através da participação de todas as partes será capaz de “pressionar por uma solução política rápida para a questão ucraniana, e a China está pronta para continuar a desempenhar um papel construtivo neste sentido”. O líder chinês, num relatório à meia-noite da Agência de Notícias Xinhua, relançou então a Iniciativa de Segurança Global (GSI), cuja essência é “defender a visão de segurança comum, global, cooperativa e sustentável”. “, quando “a solução fundamental para a questão ucraniana é promover a criação de uma nova arquitetura de segurança equilibrada, eficaz e sustentável”. As avaliações de Xi parecem deixar de lado categoricamente a possibilidade de uma conferência em meados de junho na Suíça sobre o plano de paz ucraniano , com a Rússia descartando a sua participação imediata De Por sua vez, Putin apresentou os pontos de vista e posições de Moscovo e expressou o seu apreço pela “posição objectiva, justa e equilibrada da China sobre a questão ucraniana, saudando o seu desejo de continuar a desempenhar um papel importante e construtivo”. na solução política, a Rússia pretende chegar a uma solução através de negociações políticas, que é “Estamos prontos para mostrar sinceridade e manter contactos estreitos com a China a este respeito, apoiados pela ajuda de intérpretes”. um passeio nos parques, viu Xi reafirmar, face a um cenário global turbulento e em constante evolução, a sua vontade de cooperar com a Rússia e outros países, fortalecer a solidariedade e a cooperação, orientar a governação global na direção certa, salvaguardar conjuntamente a justiça internacional. e justiça, e promover a paz mundial e o desenvolvimento comum.” Putin sublinhou que o desenvolvimento da China “não pode ser interrompido e nenhuma potência pode conter o seu crescimento e progresso”, dizendo que a Rússia está pronta para reforçar a cooperação com a China e outros países do Sul Global para promover igualdade e justiça internacionais e trabalhar por uma sociedade mais equitativa e multipolar. O mundo”, acrescentou a Xinhua.

Rússia e China Eles estão empenhados em fortalecer as relações militares. Baseado no Dr.Declaração conjunta Foi assinado em Pequim pelos presidentes Presidente russo Vladimir Putin E Xi Jinping, que o Kremlin divulgou apenas ao Estado, “Moscou e Pequim continuarão a fortalecer a confiança e a cooperação no campo militar e a expandir o âmbito dos exercícios e treinos militares”. Os dois países estão prontos para realizar patrulhas navais e aéreas conjuntas regulares, reforçar a coordenação e a cooperação a nível bilateral e multilateral e aumentar o potencial e o nível de respostas conjuntas aos desafios e ameaças.

