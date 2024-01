Os Houthis estão listados como grupos terroristas

Atualizações em destaque







O Irã entra em ação. Já não se limita à sua rede de combatentes espalhados por todo o Médio Oriente, desde o Hezbollah libanês até aos Houthis iemenitas que continuam a disparar contra navios que passam no Mar Vermelho, provocando uma resposta dos Estados Unidos. Durante a noite entre segunda e terça-feira, as Forças Aéreas da Guarda Revolucionária lançaram “mísseis balísticos” contra o Iraque e a Síria, no primeiro ataque para enviar um sinal ao inimigo Israel e ao seu aliado, os Estados Unidos, de que “criariam um estado de insegurança no país”. a região.” A segunda é a “vingança” pelo ataque sangrento ocorrido no início de janeiro em Kerman, reivindicado pelo ISIS. Numa batalha cruzada – e até agora indirecta – o exército dos EUA atacou mais uma vez os rebeldes pró-Irão no Iémen, enquanto o Estado judeu lançou o seu maior ataque contra a milícia Hezbollah no sul do Líbano. No seu ataque a Erbil, a capital da região autónoma do Curdistão iraquiano, Teerão afirmou ter “destruído um dos principais quartéis-generais de espionagem do regime sionista (Mossad)”.

Segundo um comunicado de Pasdaran, o alvo era “o centro de desenvolvimento de operações de espionagem e de planejamento de atos terroristas na região e, sobretudo, em nosso querido país”. As autoridades locais relataram que “pelo menos quatro civis” foram mortos, incluindo o conhecido empresário imobiliário Bishru Dizayi e outros membros de sua família. O primeiro-ministro da região do Curdistão, Masrour Barzani, rejeitou o facto de o gabinete de inteligência israelita ter sido alvo, descrevendo-o como “completamente infundado” e “injustificado”, sublinhando que os ataques iranianos atingiram apenas civis e residências privadas, incluindo a casa do empresário. . “Estes ataques não devem ficar sem resposta”, disse ele em voz alta em Davos. O governo central em Bagdad respondeu condenando “o ataque à sua soberania e ao seu povo”, convocando o embaixador iraniano no Iraque e chamando de volta o seu embaixador em Teerão. O Iraque também anunciou “uma queixa ao Conselho de Segurança das Nações Unidas” e a formação de uma comissão de investigação para provar “à opinião pública iraquiana e internacional a falsidade das acusações dirigidas aos responsáveis ​​por estes actos vergonhosos”. Os Estados Unidos também condenaram o ataque iraniano, chamando-o de “irresponsável”: explosões foram ouvidas no momento dos ataques, mesmo perto do consulado dos EUA em Erbil, sem consequências. Uma fonte de segurança iraquiana disse à ABC que as forças da coligação anti-ISIS estacionadas na área – na qual a Itália também participa – abateram três drones perto do aeroporto. Mas na Síria, as forças iranianas anunciaram que bombardearam em Aleppo “locais de reunião de líderes e elementos-chave associados às recentes operações terroristas, em particular o ISIS”, em retaliação ao duplo ataque ocorrido em 3 de Janeiro perto da cidade de Aleppo. O túmulo do general Qassem Soleimani – que foi morto pelos Estados Unidos há 4 anos – e que matou quase 100 pessoas em Kerman. Teerã então ameaçou tomar novas medidas “até que as últimas gotas de sangue dos mártires sejam vingadas”. Uma escalada assustadora parece estar a tornar-se cada vez mais uma realidade em toda a região. Depois de outro ataque dos Houthis pró-iranianos a um navio-tanque norte-americano e a um navio cargueiro grego, Washington respondeu atacando locais de mísseis antinavio no Iémen, representando uma “ameaça iminente” ao tráfego marítimo no Mar Vermelho. Em vez disso, Israel bombardeou “dezenas de alvos” pertencentes ao Hezbollah com caças e artilharia em Wadi Saluki, no sul do Líbano. “Foi um dos maiores ataques desde o início da guerra. Foi concluído em poucos minutos”, comentou um oficial das FDI. Na Faixa de Gaza, o exército israelita perdeu 190 soldados até agora, enquanto ocorreram 24.285 vítimas palestinas, segundo o Ministério da Saúde do Hamas. O seu líder, Yahya Sinwar, foi incluído na lista de terroristas da União Europeia, com sanções associadas. “É uma decisão moral e justa”, comentou o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, determinado a “erradicar o mal onde quer que ele surja”.