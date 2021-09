Afeganistão, Biden: “A retirada é a decisão certa para a América. A evacuação de Cabul é um sucesso. É hora de olhar para o futuro”

É hora de olhar para o futuro. Esta é a decisão certa, a decisão mais sábia para a América. ” Joe Biden Em seu discurso à nação em O fim da guerra em Afeganistão Reivindica a opção de retirar as tropas em um momento posterior 20 anos de conflitos. emprego Evacuação de Cabul Foi um “sucesso extraordinário – como disse o Presidente dos Estados Unidos – uma missão de misericórdia” que trouxe para casa pelo menos 4500 US Com uma ponte aérea nunca vista antes.

E agora – disse Biden em seu discurso à nação – há um novo mundo e devemos defender os Estados Unidos de novas ameaças. Não precisávamos continuar uma guerra terrestre. ”O combate ao terrorismo está entre as prioridades, mas não no Afeganistão para o presidente dos Estados Unidos que, especificamente em relação ao recente ataque em Cabul que resultou em mais vítimas. 13 fuzileiros navais Ele disse: “Os Estados Unidos não esquecerão, não perdoarão, nós o perseguiremos até o inferno e você pagará o preço.”

Embora o democrata estivesse no centro crítica – Em particular pelos republicanos, para administrar a evacuação que ocasionou 120 mil pessoas mãe a esquerda Mais uma vez 100 americanos – Afirmou que “assume a responsabilidade por todas as decisões tomadas. Não queria continuar esta guerra para sempre”.

Portanto, em face do avanço do Taleban “Recusei-me a abrir outra década de guerra e me mantive Produzido por Com os americanos terminando esta guerra, algo que deveria ter acontecido há muito tempo. ”

EU ‘último avião Os Estados Unidos deixaram Cabul um minuto antes da meia-noite de segunda-feira. o pentagonal postou uma fotoúltimo soldado que deixou o solo afegão após vinte anos de conflito, destinado a se tornar um símbolo do declínio Washington.

No entanto, uma questão permanece: os americanos que permanecem no Afeganistão. Biden disse que pediu ao Secretário de Estado Anthony Blink Para coordenar com parceiros internacionais para garantir um passagem segura Para os americanos que permanecem no país e para os que querem partir nos próximos dias. Blinken disse que o número de americanos que ainda estão no Afeganistão “pode ​​ser próximo a 100” e prometeu que o Departamento de Estado continuará trabalhando para retirá-los.

Entretanto eu Talibã Celebrado nas ruasAeroporto de Cabul O que eles chamaram de “a derrota dos Estados Unidos”. “O mundo deveria ter aprendido a lição e este é um momento feliz de vitória”, disse o porta-voz. Zabihullah Mujahid. “Os americanos se foram e agora nosso país está livre”, disse Muhammad Islam, um guarda do Taleban no aeroporto de Logar carregando uma Kalashnikov. “Obviamente o que queremos. Queremos A lei islâmica paz e estabilidade. ”

Depois de humilhar o exército mais poderoso do mundo, o Taleban agora enfrenta o desafio de governar uma nação, de uma população de 38 milhões, depende da ajuda internacional e impõe a lei islâmica a uma população muito mais educada e cosmopolita do que era na década de 1990, quando o grupo governava o país. Os Mujahideen também terão que lidar com Crise econômica, que piorou ainda mais à medida que avançavam para o país. Os funcionários públicos não recebem há meses e a moeda local começou a se desvalorizar. A maior parte das reservas estrangeiras está congelada.