A “estrada dos Balcãs” para a Europa começa assim – Libero Quotidiano

Centenas de cidadãos desesperados estão tentando escapar a péAfeganistão É a ira crescente dos deuses Talibã. Quem não conseguiu decolar nos últimos voos que saíram do aeroporto de Cabul com destino à Europa e aos Estados Unidos, decidiu rumar para o invencível. fronteira com o irã E tente atravessá-la a pé, escalando montanhas. Imagens desse êxodo dramático já estão circulando no Twitter: O objetivo é seguir em frente Turquia, vários dias de jornada árdua, e então fazer o que agora é infame “Balkan RoadQue através da Grécia e da ex-Iugoslávia leva aos portões da União Européia, Friul-Venezia Giulia, Eslovênia e Hungria Cenas já vistas no bíblico ‘ataque’ à Europa 2015Centenas de milhares de pessoas fugiram da guerra e da fome na Síria.

Enquanto isso, o “governo inclusivo” do Taleban ainda não se formou, mas já está apontando na direção. Durante as conversas televisionadas, milicianos do Taleban escoltam jornalistas vestidos de “ocidentais” ao estúdio com metralhadoras disparadas, e suas colegas são forçadas a fugir do país alguns dias após o novo regime, disseram várias fontes, “evidências concretas. passado.” Não apenas a privação dos direitos civis, portanto, mas Ele deve ter uma longa barba Para os homens, a pele aberta do usuário jeans E outras roupas “infiéis”, proibição Turmas mistas Nas escolas, já é anunciado em vários bairros. Tem também MúsicaDe acordo com a interpretação estrita da Sharia, é proibido aos afegãos. E a última apresentação da popular cantora Fouad Andarbi, que foi morto na frente de sua família com um golpe na cabeça na região de Hindu Kush, já se tornou um triste símbolo do retorno do passado.