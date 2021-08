‘Eles estão carregando um homem enforcado’, um horror desumano – Libero Quotidiano

A hipótese é obrigatória. Embora a página que postou um vídeo seja Homem enforcado pendurado em um helicóptero americano O assunto acabou nas mãos do Taleban que afirmava divulgar “notícias oficiais” do Emirado Islâmico em AfeganistãoNão há confirmação de que isso é realmente o que eles estão dizendo. Portanto, as imagens podem ter sido manipuladas, mas de qualquer forma são muito poderosas, assim como a mensagem que você deseja transmitir.

Uma mensagem humilhante para o Ocidente, e em particular para os Estados Unidos, que tenta fazer uma estimativa precisa dos danos relacionados ao equipamento militar que acabou nas mãos do Taleban após a retirada total do Afeganistão. “Nossa Força Aérea! No momento, helicópteros do Emirado Islâmico estão sobrevoando a cidade de Kandahar e patrulhando a cidade ”. Twitter Taleb Times. O helicóptero mostrado nas fotos deve ser A Black Hawk americano: Cerca de trinta teriam acabado nas mãos do Talibã.

Jake SullivanO Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca disse que os Estados Unidos ainda não têm um “quadro completo” das armas que acabaram nas mãos do Taleban. Mas ele fez questão de fornecer esclarecimentos sobre os helicópteros: “Esses Black Hawks não foram entregues ao Taleban. Eles foram entregues às Forças de Segurança Nacional afegãs para poderem se defender a pedido específico do presidente Ghani.”