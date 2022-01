Suíça, homem muda de sexo para se aposentar mais cedo

Você estaria disposto a mudar de gênero para se aposentar um ano antes? Um homem com cidadania suíça, aproveitando o procedimento administrativo simplificado em vigor desde 1º de janeiro no sindicato, fez isso: claro, é apenas uma mudança de registro, sem a necessidade de nenhum documento médico, mas a mudança ainda é . .. proeminente. Até porque abre uma grande brecha na legislação suíça, já que as novas regras podem ser usadas para obter vantagens econômicas indevidas.

Uma entrevista de 10 minutos é suficiente

A história diz respeito a um homem de 60 anos do cantão de Lucerna: ele se tornou uma mulher recebendo uma pensão de velhice há um ano, relata o jornal local Luzerner Zeitung, que identifica a estratégia implementada como “inconveniente e lucrativa”. As hipóteses residem em uma mudança no Código Civil, que entrou em vigor em 1º de janeiro, que simplificou ao máximo o procedimento de mudança de sexo: uma entrevista de 10 minutos com funcionários públicos é suficiente para verificar a capacidade de distinção do cidadão, e a pagamento de uma taxa de inscrição de cerca de 72 euros. Não há documentação médica ou evidência de qualquer mudança biológica real de sexo.

As alocações variam de 13.400 a 27.000 euros

Aproveitando esta nova regra, o 60 anos do cantão de Lucerna achou por bem usá-lo para receber uma pensão AHV, ou seja, seguro, velhice e herdeiros, aos 64 anos em vez de 65. Subsídio básico

Foi fundado em 1925 e é constituído por uma grande quantia (variando entre 13.480 e 26.960 euros). Em seguida, ela admitiu abertamente a parentes e amigos que seu motivo para se tornar uma mulher apenas no cartório era exclusivamente de natureza financeira. Segundo jornais locais, o homem já é conhecido em seu cantão

Suas “provocações”, mas mesmo que as violações fossem óbvias, o governo ainda não contestou o arquivo para uma possível revisão.

Discutir Norma porque ele abre espaço para abuso

Obviamente, a matéria reabriu o debate sobre a percepção do risco de abuso por parte de quem solicita o procedimento de mudança de sexo no cartório apenas para benefícios não relacionados à esfera de pertencimento de gênero: a expectativa de pagar uma pensão, por exemplo, ou evitar a obrigatoriedade serviço militar. Durante a adoção da regra, no final de 2020, promotores de mudança mais rápida de gênero descartaram esses riscos, e a própria gestão, no manual entregue aos colaboradores, considera tal mau comportamento “improvável”. Por esse motivo, os funcionários dos serviços de registro foram solicitados a “não buscar ativamente o abuso” e a não buscar um atestado médico por medo de serem acusados ​​de transfobia. Como resultado, todos os pedidos de mudança de sexo no estado civil são aceitos quase automaticamente na Suíça.