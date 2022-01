Rússia e Ucrânia, os quatro cenários para iniciar uma guerra- Corriere.it

A partir de Giuseppe Sarsina

WASHINGTON – Lloyd Austin, secretário de Defesa dos EUA, afirma que “Vladimir Putin ainda não decidiu se usará as forças militares que se acumularam contra a Ucrânia. Ainda há espaço para a diplomaciaMas o chefe do Pentágono, que deu uma entrevista coletiva ontem, acrescenta: “Agora está claro que ele está em condições de fazê-lo”. os russos têm uma ampla gama de possibilidades estão à sua disposição para atacar a Ucrânia.” Generais americanos, em contato próximo com seus colegas em Kiev, estão examinando diferentes cenários. Aqui reconstruímos os quatro que são considerados os mais prováveis. No fundo, anexação do Donbass; O ataque híbrido a Kiev foi muito devastador com a desestabilização do governo de Volodymyr Zelensky.

Mais provável: a invasão do Donbass O processo é provavelmente o mais simples para Moscou. Soldados russos podem entrar oficialmente no Donbassque é a região do leste da Ucrânia que eles controlam efetivamente desde 2014. Não haverá confrontos com a linha de defesa ucraniana, localizada a oeste de Donetsk, capital da região. Formações pró-Rússia recebem tanques com a insígnia de Moscou como “salvador”.. Em 11 de maio de 2014, houve um falso referendo para aprovar a “independência” do Donbass da Ucrânia. Agora o Kremlin pode forçar outro a ratificar sua anexação à Federação Russa. É claro que os ocidentais não reconhecerão o resultado das consultas, como aconteceu em março de 2014 para a Crimeia. O exército ucraniano não terá forças para recuperar Donbass. Americanos e europeus podem estar divididos sobre a extensão das sanções contra a Rússia. READ Trump levanta $ 102 milhões para se preparar para a 'vingança' - Corriere.it





O mais aterrorizante: o ataque híbrido a Kiev O cenário mais aterrorizante é o ataque a Kiev. De acordo com as estimativas do Pentágono, as forças russas concentradas na parte norte da fronteira e as que poderiam passar pela Bielorrússia não são suficientes para conquistar a capital russa. Mas Putin pode ordenar um ataque híbrido. Você começará uma série mortal de ataques telemáticos, com o objetivo de colocá-los A rede de aquecimento doméstico e as comunicações estão inoperantes. Nesse ponto, a capital cairia em desordem. Os pró-russos, que já estão trabalhando, sairão à tona, manobrando no Parlamento para derrubar o governo de Volodymyr Zelensky e pedindo “paz” com Moscou. Se isso não for suficiente, a partir do final de fevereiro, Os russos podem atravessarTem como alvo as cidades de Sumy ou Kharkiv (nordeste do país) e ameaça avançar em direção a Kiev. Nesse caso, a reação ocidental seria muito dura.

O mais agressivo: controle do Mar de Azov A hipótese Donbass tem uma formulação mais agressiva. Os russos não ficarão satisfeitos com a anexação Um plano elaborado em 2014 será implementado Então ele a abandonou. Isso significa: expandir para o sul, conquistar o porto de Mariupol (477.000 habitantes) e chegar à Crimeia. Neste ponto, Moscou terá controle total sobre o Mar de Azov e Privará a Ucrânia de um importante ponto comercial, ainda que não tão vitais como as do Mar Negro. Ao mesmo tempo, o Kremlin estava resolvendo problemas de abastecimento na Crimeia, que até agora estava conectada à nova pátria apenas por uma ponte terrestre e uma ponte ferroviária. A UE se limitou a protestos verbais em 2018 e 2019, quando os links entraram em vigor. No nível militar, é uma operação ao alcance do exército russo, já que está em campo agora. Os ucranianos serão pegos no meio por inimigos vindos do norte (Donbass) e do sul (Crimeia). READ Relatórios de OVNIs, Pentágono e vídeos de visualização: Assista à transmissão ao vivo com o professor Mauro Biglino

Mais caro: Gol de Odessa A ofensiva russa também poderia partir do Mar Negro, e Moscou poderia contar com a Base Militar Naval de Sebastopol, na Crimeia. Pode-se imaginar, se não um verdadeiro bloco de tráfego, pelo menos pesado Vandalismo nas estradas para Odessa. A magnífica cidade ucraniana (990.000 habitantes, historicamente considerada a “Mãe da Nação Russa”) também é um importante centro da economia do país. Cerca de 50% das importações e exportações do país passam por seu porto. A partir daqui, navios de carga navegavam com grãos, carvão e minerais. Aqui chegam as necessidades básicas. Os volumes de vendas diminuíram 10 vezes desde 2014, quando os russos ocuparam a Crimeia e o Donbass. Desde então, Odessa vive em estado de ansiedade. A pressão da frota russa pode levar ao seu colapso. Não é por acaso que a OTAN transporta unidades de combate para o Mar Negro, onde não estão excluídos os rápidos ataques terrestres que partem da Crimeia, bem como os ataques cibernéticos.