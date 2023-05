Por que a economia russa hoje não é tão fraca quanto o Ocidente pensava? Eles se prepararam para punições. Há também um truque de contabilidade

O FMI está lutando para entender o que está acontecendo na economia russa, tanto que no ano passado errou em todas as suas previsões e agora tem que correr para fazer exatamente o oposto. De acordo com o último relatório do Fundo Monetário Internacional, a Rússia deve voltar a crescer este ano muito mais do que muitos países ocidentais, e a nova divulgação causou sensação. As dificuldades de previsão do FMI também são explicadas pelos relatórios mensais da governadora do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, que admitiu no relatório de abril ter subestimado o crescimento do PIB no relatório de fevereiro. “A economia está crescendo mais rápido do que o esperado”, explica o governador, “de acordo com as previsões de fevereiro do Banco da Rússia. Isso reflete uma expansão da demanda doméstica e os processos de transformação em curso da economia russa. O aumento da demanda doméstica sustenta a melhora da sentimentos negócios, apesar das condições externas constantemente desafiadoras. Nabiullina formula hoje uma faixa de crescimento do PIB para 2023 de 0,5-2%, aumentando até 2,5% nas previsões para 2024.

Escassez de trabalho

Por um lado, o sistema de produção russo começa a se movimentar novamente com certa velocidade já no segundo semestre de 2022 e, por outro lado, passa por dificuldades justamente por causa da guerra: o desemprego caiu para um nível histórico baixo e a força de trabalho não pode mais ser encontrada. de que você precisa. A explicação é simples: a mão de obra foi recrutada à força para as tropas de Vladimir Putin. A governadora não o diz explicitamente, mas deixa claro com um toque de palavras: “A escassez de mão de obra está aumentando em muitos setores devido aos efeitos da mobilização parcial em curso, pois a demanda por mão de obra pelas empresas continua aumentando. Nestas condições, o crescimento da produtividade pode ficar aquém do crescimento dos salários reais. Até a inflação, que saltou em março de 2022 após as primeiras sanções a taxas entre 20 e 30%, obrigando o Banco da Rússia a elevar a taxa de desconto oficial para 20%, voltou a níveis semelhantes aos de 2021. As projeções para 2023 são um ajuste entre 4 e 5%. No entanto, caiu muito no último trimestre de 2022, e houve alguns sinais de aumento no primeiro trimestre de 2023. Assim, as perspectivas ainda são muito incertas.

Onde está o benefício

No entanto, há dois problemas com a inflação. A primeira é que sentimentos dos consumidores e empresas russas é muito diferente das expectativas oficiais. Se Nabiullina prevê 4% e pouco mais, em pesquisas publicadas pelo próprio Banco da Rússia, os consumidores e sobretudo as empresas esperam uma inflação média superior a 10% em 2023. E, como bem sabem muitos economistas, o mesmo sentimentos Um negativo por si só pode causar uma inflação difícil de controlar. Porém, nos dados oficiais há um pequeno truque, que a própria governadora explicou em audiência perante a Duma do Estado em 20 de abril: o mês do choque (março de 2022) foi riscado dos dados como se não existisse, portanto, em no final, todas as proporções suavizadas. No relatório anual das contas do Banco Central e na audiência da Duma em que pediu a aprovação de alguns projetos de lei (o Banco da Rússia tem o poder de levá-los ao parlamento sobre economia), Nabiullina explica claramente por que o russo a economia não entrou em colapso por causa das sanções ocidentais. Houve sofrimento até o outono do ano passado, devido à súbita escassez de matérias-primas e semicondutores. Mas a China e vários países asiáticos e árabes vieram em socorro, e o problema foi rapidamente resolvido.

preparações

Mesmo a penalidade que se pensava ser a mais prejudicial, excluindo a Rússia dos circuitos de pagamento da Swift, não causou o dano que se imaginava. A explicação aqui é mais simples: a guerra contra a Ucrânia está sendo preparada há muito tempo por Putin, que também antecipou essa hipótese ao preparar uma rede alternativa. “No ano passado”, explica o governador do Banco Central da Rússia, “com o início da primeira onda de sanções, os sistemas de pagamento globais deixaram a Rússia em questão de dias. No entanto, graças à nossa infraestrutura de pagamento madura, que tratou localmente todas as transações, mesmo em cartões internacionais, todas as transações com cartão continuaram sem interrupção. Assim, nossos cidadãos continuaram a desfrutar essencialmente do mesmo nível de serviço em todo o país.” Nabiullina disse à Duma Estatal: “Como você sabe, alguns bancos foram cortados do sistema SWIFT e estamos trabalhando há anos na criação de uma alternativa local para SWIFT. É aqui que entra. Nosso sistema de mensagens financeiras para coletar o fluxo nacional previamente processado pelo SWIFT. Uma das principais e mais difíceis tarefas em mãos são as liquidações e pagamentos transfronteiriços. Para eles, precisamos criar canais que as sanções não podem bloquear.Estamos em intensas negociações bilaterais com países parceiros.Para esse fim, o governador também pediu à Duma do Estado que afrouxasse o controle sobre as criptomoedas e elaborasse sua própria conta sobre o rublo digital.

pressão sobre os bancos

O último capítulo que pode explicar a estabilidade da economia é o estrito controle político que também é implementado pelo Banco da Rússia e pelo governo central sobre os bancos e o sistema de crédito. Por exemplo, as instituições foram obrigadas a pagar 50% das prestações de empréstimos para casas existentes e até novas. A própria Nabiullina instalou esta medida de uma forma muito populista: ela explicou à Duma que “tais programas” têm um efeito na crise porque apoiam a procura de habitação e, portanto, a indústria da construção. Porém, ao proporcionarmos esses benefícios, não devemos perder de vista o objetivo principal. O foco principal de um empréstimo hipotecário é a habitação disponível. Ou seja, o valor total – o valor do empréstimo – que as pessoas têm de pagar ao longo de muitos anos deve ser razoável e não consumir sua renda futura. Na mesma linha populista, uma espécie de advertência do governador do Banco Central chegou aos bancos russos, às vezes até acusados ​​de “roubar” seus clientes. Nabiullina explicou que os “bancos” e outros intermediários financeiros estão cada vez mais voltados para os clientes. No entanto, este não é o resultado de sua ação deliberada. O que fez a diferença foi a maior vigilância sobre o comportamento e o monitoramento constante do relacionamento com os consumidores. Fornecemos documentos de divulgação importantes que estabelecem um padrão claro para os bancos informarem seus clientes sobre todas as especificações de produtos, incluindo pagamentos e riscos associados. Um período de reflexão também foi introduzido para permitir que as pessoas reflitam e desistam de serviços desnecessários ou produtos antieconômicos. Porém, estamos vendo o surgimento de novas práticas criativas, e isso está fazendo com que reforcemos a censura. Esses casos não são abusos em massa. Considere, por exemplo, o caso de um banco que oferece uma taxa de empréstimo aparentemente baixa, mas ainda assim vem com mais taxas e apólices de seguro. O banco está roubando o cliente, mas tecnicamente está agindo de forma relativamente correta”.

