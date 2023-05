Um soldado mata um colega e 2 fiéis e 10 ficam feridos – Corriere.it

a morte dos crentes Foi confirmado pelo Ministério do Interior da Tunísia, que afirma pelo menos 10 feridos: 6 seguranças e 4 civis. O Ministério das Relações Exteriores da Tunísia afirmou em um comunicado que os dois civis mortos eram “Um tunisiano de 30 anos e um francês de 42 anos.”sem fornecer suas identidades. O Ministério do Interior adiantou que toda a área da sinagoga está vigiada por dentro e por fora, e que as autoridades estão empenhadas em apurar “as razões deste ataque cobarde”, rejeitando, para já, a hipótese de um ataque terrorista.