Fertilização, primeiro bebê nascido na Grã-Bretanha com DNA de 3 ‘pais’

E a’ A primeira criança nasceu no Reino Unido com DNA de 3 “pais”. O bebê nasceu graças a uma técnica conhecida como terapia de doação mitocondrial (Mdt), que visa evitar que a criança herde doenças incuráveis ​​da mãe, e envolve o uso de parte do tecido do óvulo do doador para criar embriões livres de mutações nocivas. Como os embriões resultantes dessa tecnologia combinam o esperma e os óvulos dos pais biológicos com minúsculas estruturas semelhantes a baterias – chamadas mitocôndrias – retiradas do óvulo do doador, a criança que vem ao mundo tem o DNA do pai e uma pequena quantidade de material genético — cerca de 37 genes – do doador. Apesar da simplificação, a mídia fala em crianças com 3 pais, especialistas apontam que mais de 99,8% do DNA em crianças nascidas com essa tecnologia vem da mãe e do pai. A notícia do nascimento no Reino Unido foi publicada no jornal The Guardian, que reconstrói todas as etapas que levaram até aqui.

A pesquisa sobre MDT, também conhecida como terapia de substituição mitocondrial, foi iniciada no Reino Unido por médicos do Newcastle Fertility Centre. O trabalho visa ajudar mulheres com mitocôndrias mutantes a conceber filhos sem o risco de transmitir doenças genéticas a eles. Todas as mitocôndrias são herdadas da mãe, então mutações prejudiciais nessas células muito jovens poderiam, teoricamente, afetar todos os descendentes de uma mulher portadora. Para aspirantes a mães com esse problema, uma gravidez normal costuma ser uma aposta: alguns bebês podem nascer saudáveis ​​porque herdam apenas uma pequena porção das mitocôndrias mutantes, mas outros podem herdar mais e desenvolver doenças graves.

Especialistas em GB sugerem que 1 em cada 6.000 crianças são afetadas por distúrbios mitocondriais. E em 2015, à luz dos desenvolvimentos na tecnologia TDM, o Parlamento britânico alterou a lei para permitir o procedimento. Dois anos depois, a Newcastle Clinic se tornou o primeiro e único centro nacional aprovado para realizá-lo, com os primeiros casos aprovados em 2018. A aprovação é concedida caso a caso pela Human Fertilization and Embryology Authority (Hfea) do Reino Unido. , que deu luz verde a pelo menos 30 casos. O jornal afirma que os médicos não divulgaram os detalhes dos nascimentos no âmbito do programa de tratamento médico múltiplo, por medo de que informações específicas pudessem prejudicar a confidencialidade da paciente. Mas, em resposta a um pedido de Liberdade de Informação do Guardian, o HFEA confirmou que muito poucos bebês nasceram no Reino Unido após o MDT. É relatado que o número é “menos de 5” no final de abril de 2023.

O Reino Unido não é o primeiro país onde os bebês nascem com DT. Em 2016, um médico americano anunciou o primeiro parto do mundo. É estrelado por uma mãe jordaniana que carrega mutações mitocondriais que causam uma condição fatal chamada síndrome de Leigh. Antes do tratamento, realizado no México, a mulher teve quatro abortos espontâneos e dois filhos, um dos quais morreu aos 6 anos e o outro viveu apenas 8 meses.