«19 anos juntos, seremos melhores amigos» – Corriere.it

A ex-primeira-ministra finlandesa se casou com seu parceiro em 2020. Eles têm uma filha de cinco anos, Emma Amalia. declaração no Instagram

o Jornais finlandeses, incluindo o teimoso

que já publicou fotos das escandalosas festas de verão do primeiro-ministro, ela é sensação desde fevereiro. Sanna Marin e seu marido, Marcus Recken, estavam em processo de divórcio, aguardando a eleição da qual ela saiu como uma perdedora, e uma declaração conjunta educada anunciando a separação já estava nas gavetas de relações públicas. Agência nas fofocas da capital.

O anúncio oficial, ou melhor, não oficial de ontem com A história Do Instagram postado, idêntico, por ambos. Na foto de Marcus e Sana, sorrindo e se aproximando, algumas linhas de explicação. Pedimos o divórcio. Somos mutuamente gratos pelos 19 anos que compartilhamos e por nossa amada filha. Ainda somos melhores amigos e pais amorosos um com o outro. Continuaremos a passar tempo juntos como uma família e uns com os outros.

Dezenove anos juntos, por 37 Marinha Ele completou em novembro passado, e para seus contemporâneos Rikknen, mais da metade de sua vida: nos Estados Unidos eles chamam de casamentos iniciais. Parece que Marin e Rikknen, juntos desde antes da formatura, só estão casados ​​desde 2020; Desde 2019 o casal presidencialDesde 2018, os pais de Emma Amalia, e pelo menos desde o verão passado, estão se afastando gradualmente. EntãoPróximoE Quaisquer Frases: Fração surge de muitas mudanças. tacitamente, em sua vida.



Eles se conheceram em um bar em sua cidade natal, Tampere, e ele disse que se sentiu atraído por ela por causa de sua atmosfera séria na única entrevista que teve com sua esposa, revista vogue. Ele é jogador de futebol e ela é uma social-democrata hardcore. Em 2018, a chegada de Emma, ​​​​em 2019, sua eleição como primeira-ministra: talvez a única profissão para a qual não há licença maternidade na Finlândia. Rikknen, ex-atacante do Tampere Pallio-Veiko que foi descrito como confiável pelo técnico, Agora um capitalista de risco, ele observa



Felizmente, participação majoritária na administração de Emma.

Reservado, fora dos holofotes, antes da votação dos paparazzi em uma boate com uma nova garota,



Markus Rikknen era, para os maliciosos, um primeiro homem desbotou um pouco

. Ele foi eleito em 2019 aos 34 anos, então a líder mais jovem do mundo, Sanna Marin conseguiu primeiro administrar a epidemia e depois ingressar na OTAN de maneira séria e atraente. A atenção internacional não foi suficiente, diante da dívida pública, para sua reeleição em abril de 2023. Logo em seguida, ela renunciou à liderança do Partido Social Democrata.



Mas entretanto a figura transformou-se: de rechonchuda e séria, eleita de fato preto até ao joelho, a estrela tónica com casaco de cabedal (ontem, antes do anúncio do divórcio, um história em que corre a um ritmo atlético) que, como membro pleno da NATO, participa mesmo em concertos e festas.



em clichês cômicos

romântico Onde fofoqueiros de todo o mundo praticam tais casos, um novo visual costuma ser um prelúdio para a despedida; É mais que granito Joachim Sauer está sempre do lado de Angela Merkelmenciona Nate Dee em Rebuild Insiders Satanás veste purdah

. O homenzinho sem graça, preguiçoso, não teria suportado o novo esplendor de sua companheira de toda a vida.

Não há acordos pré-nupciais entre eles. Recentemente, comprei uma casa em um edifício neoclássico no elegante bairro de Tl, em DC. Quando o novo governo tomar posse, terá que deixar a residência oficial de KissRanta, vou morar sozinho.