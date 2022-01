O cérebro da esposa cerca o assassino

Ele alegou que sua esposa havia morrido de um ataque epiléptico, mas agora, quase 12 anos depois, Diane Stewart À beira da justiça: seu marido, Ian Stewart, que já foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de sua namorada e famosa escritora, agora está sob custódia Em processamento também dele Genocídio. Parece o enredo de um filme ou uma série de TV estrelada por uma equipe de cientistas forenses. No entanto, tudo isso é verdade.

Londres, o cérebro da vítima “fala”

A verdade sobre os últimos momentos da vida de Diane sempre esteve escondida em seu tecido cerebral, que ela decidiu doar para pesquisas. E agora os cientistas provaram que Diane não morreu de causas naturais, mas sim de asfixia, “operada por uma força externa”.

Liliana Reznovich, seu marido irritado: «Ela não se matou. A polícia está prestes a fechar o circuito”.

Namorada

Tudo começou quando Ian Stewart conheceu a escritora de livros infantis Helen Bailey em 2012 no site de namoro de um viúvo. O patrimônio da mulher, criadora da personagem de sucesso Electra Brown, e escritora de 5 livros que a mais nova adora, é de cerca de 4 milhões de libras, enquanto o homem não trabalha há 16 anos. Em 2016, eles já moravam juntos e planejavam se casar. No entanto, a mulher começa a ter várias doenças: queixa-se de cansaço e fadiga, procura na Internet uma resposta. Desde este momento, abril de 2016, seus amigos não ouviram mais falar dele. O acompanhante informa à polícia que a mulher saiu por vontade própria dizendo que “precisa de espaço” e que Helen está na lista de desaparecidos. No entanto, Stewart comete erros que despertam suspeitas: ele pega o celular da namorada e tenta usar o dinheiro da mulher. Quando os detetives vasculham a casa, encontram os corpos de Helen e seu cachorro no esgoto da propriedade: a mulher foi drogada e morta repetidamente. “Helen não iria a lugar nenhum sem seu cachorro”, diz o advogado Stuart Trimmer. Para tornar a teoria do voo voluntário crível, Stewart teve que eliminá-la também. Em 2017, o homem, que pediu absolvição, foi condenado à prisão perpétua e a polícia decidiu reabrir o caso da morte de sua esposa, que ocorreu em 25 de junho de 2010 na casa conjugal em Basingbourne, Cambridgeshire.

Elena Casanova, morta com um martelo na rua pelo ex: sua filha de 17 anos morreu imediatamente após o crime

De acordo com o advogado Trimmer, que trouxe Stewart de volta ao tribunal, o homem enganou a equipe médica ao apontar um problema de saúde que a mulher teve no passado: convulsões. A tese que o assassino conseguiu tornar credível, apesar de, como explicou o Procurador, a morte ser hoje um tipo raro de morte, afetando uma pessoa em cada 100 mil. “Naquele dia eu saí de casa e quando voltei encontrei Diane deitada no quintal: ela estava inconsciente. Entrei para pegar o telefone e pedi ajuda”, declarou o homem. Mas para o promotor, Stewart nunca teria Os amigos da vítima também descreveram o comportamento do homem durante o funeral como “Incomum”, acrescentando que ele tem versões diferentes da dinâmica dos fatos sobre ele.

Prisão de Laura Ziliani, duas filhas e uma amiga. escutas telefônicas, mentiras e direcionamento errado, mesmo na TV

Logo após a morte de sua esposa, o viúvo de luto imediatamente comprou um carro esportivo e começou um novo relacionamento. Depoimentos que se juntam às descobertas de cientistas e patologistas envolvidos na investigação, encarregados de reanalisar as condições do tecido cerebral de sua vítima. O corpo foi cremado, mas em momentos inesperados, a mulher decidiu doar seu cérebro para a ciência. Graças a isso, as conclusões da acusação hoje são bem diferentes: o relatório afirmou que a morte de Diane foi “provavelmente devido a uma restrição prolongada em sua respiração causada por uma força externa”. Stewart continua negando, mas está claro que a ciência terá a palavra final.