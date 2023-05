A guerra russo-ucraniana, notícias de hoje 11 de maio | Kiev: “Mais de dois quilômetros foram liberados na região de Bakhmut.” Zelensky: “Na Ucrânia, o mundo verá o que a Europa pode fazer.”

• Mulher ucraniana morta em ataque russo em Kherson.

06h22 – Peskov: “Ele foi forçado a realizar uma operação militar devido aos erros do Ocidente”

porta-voz do Kremlin, Dmitry PeskovEle disse que a Rússia foi forçada a lançar sua operação militar na Ucrânia devido a uma série de erros do Ocidente. A RIA Novosti citou Peskov dizendo que a Rússia é muito grande e poderosa para ser tratada assim ou para se render. “É difícil dizer como será o futuro. Agora todos os eventos estão acontecendo tão rápido que estamos limitados em nossa capacidade de fazer previsões, seja na economia ou na política… Os países ocidentais fizeram muitas coisas ruins e cometeram muitos erros. , obrigando assim a Rússia a iniciar o seu processo Especial», explicou em entrevista ao canal ATV da Republika Srpska, da Bósnia e Herzegovina.

Peskov acrescentou que “os países ocidentais nos enganaram após o colapso da União Soviética e também organizaram seis ondas de expansão da OTAN”. “Esse sistema de erros levou o presidente russo, Vladimir Putin, a decidir lançar a operação”, acrescentou.

05h17 – Trump: ‘Ajuda suficiente para a Ucrânia, a Europa está a colocar mais dinheiro’

Nova investida Donald Trump Sobre a Ucrânia. Em resposta a uma pergunta de uma eleitora, o ex-presidente dos EUA deixou claro que não concordaria em enviar nova ajuda à Ucrânia. “Deixamos claro, falando cara a cara na CNN – que demos 171 bilhões, enquanto toda a Europa, somada, tem apenas vinte do tamanho da nossa economia. Nós somos 170, eles são 20. Então – acrescentou – eles deveria dar-lhes mais dinheiro.” , Porque eles obtiveram vantagens de nós nos últimos anos.”

Em seguida, acrescentou: “Se eu fosse presidente, resolveria a guerra na Ucrânia em um dia.” O bilionário não exagerou sobre quem venceria o conflito, Kiev ou a Rússia. Ele disse: “Quero que as pessoas parem de morrer”. READ O Mosa está transbordando, 10 mil evacuados para Maastricht

05:00 – Zelensky: “Na Ucrânia, o mundo verá o que a Europa pode fazer.”

“Estou confiante de que o projeto de reconstrução pós-guerra e pós-guerra da Ucrânia dará um impulso ao desenvolvimento de pelo menos toda a nossa região – seguindo o exemplo da Ucrânia e de todos os nossos parceiros que cooperarão com a Ucrânia. Aqui, na Ucrânia, o mundo verá do que a Europa é capaz. Aqui na Ucrânia Teremos o máximo na Europa na Europa – Tanto quanto possível, o que os valores europeus podem fazer, o que a cooperação europeia e global pode fazer.

04:14 – Uma mulher ucraniana é morta em um ataque russo em Kherson

Uma mulher foi morta em um ataque de morteiro do exército russo em uma vila no distrito de Kakhova, na região de Kherson. Isso foi afirmado pelo Ministério Público de Kiev, citando a mídia ucraniana. Vários edifícios foram danificados no ataque. A Ucrânia lançou uma investigação preliminar sobre violações das leis e costumes de guerra e assassinato premeditado.

03h43 – Medusa: “O Kremlin está perdendo a paciência com Prigozhin (Wagner), que é considerado uma séria ameaça”

Segundo informações do site independente Meduza, que cita fontes próximas ao Kremlin, o tiroteio do chefe de Wagner Yevgeny Prigozhin Eles começaram a “preocupar seriamente a liderança russa” e, em particular, suas declarações sobre o “feliz avô que diz estar bem” foram consideradas “ainda mais negativas”.

“Ele pode dizer mais tarde que estava falando sobre o ministro da Defesa, Sergei Shoigu… Mas sabemos que conclusões as pessoas vão tirar”, observa uma fonte, enquanto outra acredita que seu avô era o presidente russo Vladimir Putin.

Numerosas fontes disseram a Meduza que acreditam que Prigozhin cruzou uma “linha vermelha”, enquanto alguns dizem que o Kremlin o considera uma “séria ameaça”. Alega-se que Prigozhin prometeu a Putin que poderia capturar a cidade ucraniana de Bakhmut e que seu comportamento se deve ao fracasso desse objetivo. Mas, enquanto isso, de acordo com as fontes de Meduza, as agências de notícias do governo já receberam um aviso de que, se continuar atacando o Ministério da Defesa, Prigozhin terá que ser tachado de “traidor” da Rússia. Diz-se que as autoridades não se limitam a isso. “Enquanto Wagner estiver (na liderança), não há muito com que ela possa ameaçar Prigozhin, ela tem o poder de falar diretamente com o presidente. Mas se ele continuar, as forças de segurança oficiais definitivamente o impedirão ”, segundo fontes próximas ao Kremlin. READ A corrida armamentista, Japão e Estados Unidos: uma nova ordem militar para aeronaves de observação

03h08 – Ponto Militar | Os Estados Unidos neutralizaram o “Snake”, o malware que os espiões russos usam há vinte anos.

(Por Andrea Marinelli e Guido Olympio) Os Estados Unidos neutralizaram “Snake”, um malware que os espiões russos usam há vinte anos para roubar documentos confidenciais em cerca de cinquenta países, especialmente os pertencentes à OTAN. Foi divulgado na terça-feira pelo Departamento de Justiça dos EUA, especificando que a “cobra” seria inserida por uma unidade do FSB em centenas de computadores para monitorar membros do governo, think tanks e jornalistas, entre outros. “A Rússia usou um malware altamente sofisticado para roubar informações confidenciais de nossos aliados e depois descompactá-las em uma rede de computadores infectados nos Estados Unidos, em uma tentativa cínica de encobrir seus crimes”, disse o procurador do Distrito Leste em comunicado. Olá Brion. “Esta é a operação de longo prazo mais sofisticada de spyware cibernético malicioso.”

02h43 – Moscou, um drone ucraniano atingiu um prédio em Starodub

Um drone ucraniano atingiu um prédio em Starodub, uma cidade no sudoeste da Rússia européia, localizada na planície do rio Desna. A notícia foi dada pelo governador da região de Bryansk, Alexander Bogomaz. Reportagem RIA Novosti. “Um drone ucraniano bombardeou um prédio de escritórios em Starodub. “Não houve vítimas”, escreveu Bogomez em seu canal no Telegram.

02h02 – Moscovo: “Dois drones explodiram na região russa de Belgorod”

Dois drones explodiram sobre algumas casasárea residencial na região de Belgorod, Na região homônima da Rússia, na fronteira com a Ucrânia. O anúncio foi feito pelo governador da região, Vyacheslav Gladkov, em um telegrama. Segundo Gladkov, Não houve feridos. Dois drones explodiram e caíram sobre uma área residencial privada na região de Belgorod. Segundo informações iniciais, não houve feridos. Duas casas sofreram danos: janelas e cercas quebradas e um carro destruído. “Os serviços operacionais estão em vigor”, escreveu o governador da região russa de Belgorod no Telegram. READ Crescem as preocupações no Kremlin sobre sua saúde

01h22 – Mulher ucraniana morta em ataque russo em Kherson

01:00 – Morte do jornalista Soldin: é aberta uma investigação sobre crimes de guerra na França