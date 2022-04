Moscou, os marinheiros e o capitão estão vivos? A videonovela de Moscou (e o que não retorna)

O vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa russo sobre a tripulação do navio de guerra é um filme interessante Moscou embebido em Mar Negro. As fotos foram mostradas pela primeira vez após o desastre na costa de Odessa e os marinheiros foram vistos desfilando na cidade Sebastopol (Na Crimeia) A sede da Frota Russa do Mar Negro. O grupo também se reuniu com o Almirante da Marinha. Nikolai Yevminov. Entre eles estava o comandante de Moskva Anton KuprinSegundo a mídia ucraniana, ele morreu no acidente. Kiev deu sua versão dos eventos, segundo a qual o navio afundou com mísseis Netuno. É também por isso que o vídeo divulgado por Moscou abre diferentes cenários: pela primeira vez, há evidências de que alguns marinheiros sobreviveram. No vídeo, havia cerca de 240 na frente de dois oficiais (cerca de 500 a bordo). A busca por fotomontagem foi iniciada nas redes sociais e no Ucraniano Independent. De acordo com várias fontes, o vídeo será datado: o ambiente ao redor da cena será prova disso (foi mencionado árvores floridas apesar da frieza deste período que não ajuda a vegetação) bem como o tema da história que será antes do acidente e não o atual.

No clipe, cerca de 240 marinheiros e oficiais estão em alerta e uniformizados. O vídeo de 26 segundos foi postado na página do Facebook do Ministério da Defesa da Rússia. O Comandante em Chefe da Marinha Almirante Nikolai Evminov e o comando da Frota do Mar Negro realizaram uma reunião com a tripulação do cruzador de mísseis Moskva em Sebastopol Ele lê a explicação do vídeo. O cruzador, de 600 pés de comprimento, tinha uma tripulação de quase 500 homens, todos evacuados antes do navio afundar na quinta-feira. No entanto, as dúvidas não pararam por aí: o exército russo não divulgou nenhuma foto da operação de resgate dos marinheiros. Além disso, dezenas de pessoas se reuniram em Sebastopol no sábado para uma cerimônia solene na qual uma coroa de flores foi colocada em homenagem ao “navio e marinheiros”, como se este último tivesse morrido no acidente.

O elemento mais importante que não sugere um vídeo falso é a presença do Comandante Anton Kuprin, que usa o posto de Capitão 1ª classe, embora haja relatos de sua morte na explosão. Em várias fotos de arquivo, ele aparece como um capitão de segundo escalão. Inúmeras evidências indicam que ele foi promovido em 2020. Além disso, há o número de marinheiros presentes – são cerca de 240 marinheiros, o que comprova a ausência daqueles que morreram na explosão.