Nabiullina (Banco Central da Rússia): “As sanções são incríveis, não podemos mais viver de reservas”. Mas Putin: “Não, a blitzkrieg do Ocidente falhou”

As sanções internacionais, tendo atingido o mercado financeiro, vão agora “ter um impacto mais forte” na economia russa, que nos últimos meses terá de enfrentar “mudanças estruturais” para se adaptar à nova realidade. A governadora do Banco Central da Rússia, respeitada tecnocrata Elvira Nabiullina, mesmo em linguagem técnica descreveu um quadro difícil da economia do país nos próximos meses e anunciou um corte de juros mesmo à custa de permitir a inflação. Já saltou 17,4%, esperam analistas internacionais de Moscou. Depois da guerra e das sanções. Uma queda de dois dígitos no PIB, sendo a mais recente o Banco Mundial falando em -11%.

Sanções começaram a atingir o país

As palavras do governador, contrariando o quadro descrito pelo Kremlin até agora, são tantas que depois de algumas horas chegou uma mensagem mais tranquilizadora do presidente Vladimir Putin: a economia está “estabilizando” e a inflação também, com o rublo voltando a níveis pré-guerra na Ucrânia. Na verdade, ele relançou a “blitzkrieg econômica” lançada pelo Ocidente contra a Rússia por meio de sanções “fracassou”, enquanto as próprias sanções já estão causando uma “regressão nos padrões de vida” nos países europeus. Se necessário, usará o orçamento do Estado para apoiar a economia estressada. Conhecida como um falcão na política monetária e vista favoravelmente pelos mercados e analistas ocidentais, Nabiullina é uma das poucas mulheres (e Tartária) a ocupar altos cargos no governo. Segundo a Bloomberg, em meados de março, ela havia oferecido sua renúncia, mas Putin a rejeitou, confirmando-a por mais cinco anos. Seu discurso na Duma do Estado (a câmara baixa) é o primeiro discurso detalhado e detalhado desde a invasão da Ucrânia.

Banco central corta juros em 300 pontos base para 17%

Ação legal contra penalidades

Ele disse que após um possível calote em títulos do governo em euros (o período de carência expira em 4 de maio), a Rússia atende a um bloco de cerca de metade de suas reservas não douradas e os US$ 600 bilhões de yuans. Conservador Apesar do peso do dólar nas reservas totais do banco central ter caído para 11% desde a invasão da Crimeia, o euro representa mais de um terço além da libra e do iene. Ele explica que ainda não foi feito um investimento alternativo de reservas em moedas de reserva, já que a lista de moedas líquidas é “limitada” e é composta por países hostis a Moscou (euro, dólar, iene etc.). E isso apesar da exigência de Putin mais uma vez para “acelerar” a transição do dólar “para o rublo e outras moedas nacionais” nas transações internacionais.

Não há decisão sobre onde investir as reservas

Mas neste momento, devido à propagação do conflito e das medidas internacionais, a Rússia tem de lidar com uma série de restrições às importações e, no futuro, também com mais “proibições às suas exportações” (a União Europeia está prestes a implementar sanções ao petróleo ), bem como abandonar os controles de preços. A meta de contenção da inflação foi adiada para 2024, explica o governador, e as taxas serão cortadas após o pico pós-invasão para retenção de capital (de 9,5 para 20%), talvez já na reunião do final de abril. As regras para os exportadores serão então simplificadas. Toda a estrutura económica do país terá de se reposicionar e os produtores “encontrar novos parceiros ou mudar para produtos da geração anterior” mas isso vai demorar algum tempo. Em particular, os industriais e as grandes empresas procuram uma forma de evitar a inadimplência do país através de soluções técnicas para reembolsar títulos em euros através de contas designadas que podem ser pagas ou títulos podem ser recomprados pelo Estado. Ministério das Finanças. Um anúncio desse tipo de inadimplência (que já afetou as ferrovias russas e a Scheverstal) já terá consequências de longo prazo para a economia do país, com repercussões no confisco de ativos em todo o mundo e processos judiciais por anos.