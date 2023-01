Espanha, duas igrejas atacadas com um facão. Sacristão morreu, 4 feridos – Corriere.it

para Lorenzo Nicolau

A tragédia ocorrida em Algeciras, na província de Cádiz. O agressor, de origem marroquina, foi preso. A polícia está investigando por terrorismo

O sacristão morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas no sul da Espanha por um ataque de facão (no início falava-se de uma katana, que é a típica espada japonesa). De acordo com reportagens de jornais El MundoO ataque teria ocorrido em igrejas San Isidro é de Algeciras e na freguesia de Nossa Senhora de La Palma por volta das 20h

na província meridional de Cádiz. Entre os feridos estava o pároco, que se encontra em estado grave, enquanto nada puderam fazer pelo sacristão, que morreu pouco depois do ataque fora do local de culto.

identificar o autor do crime, Yassin KanserA., 25 anos, descendente de marroquinos, foi parado por agentes. As autoridades e o Tribunal de Audiência Nacional (o tribunal de Madrid com jurisdição em todo o território nacional) estão a investigar o terrorismo, embora a natureza do ataque ainda não tenha sido determinada. Após os ataques às igrejas de San Isidro e Nossa Senhora de La Palma, o jovem marroquino parecia dirigir-se, segundo depoimentos de testemunhas, à Igreja da Virgem da Europa. Disse-o, citando o El País, um sacerdote de Algeciras. As três igrejas estão localizadas no centro da cidade.

Queria transmitir as minhas mais sentidas condolências aos familiares das vítimas do terrível ataque a Algeciras. Desejo-lhe uma rápida recuperação em Los Heredos. Todo o nosso apoio ao trabalho que diz respeito às forças de segurança e guardas do estado. – Pedro Sanchez (@sanchezcastejon) 25 de janeiro de 2023

primeiro ministro espanhol Pedro Sanches Ele enviou condolências aos parentes do sacristão que morreram no ataque. Em um tweet, o primeiro-ministro descreveu o ataque da seguinte forma: um episódio horrível. O primeiro-ministro concluiu todo o nosso apoio ao trabalho das forças de segurança e armamento do estado. O governador da Andaluzia repete Juanma Moreno: Condeno veementemente o crime. A intolerância não terá lugar em nossa sociedade. READ Abramovich, o oligarca deixa Israel e se volta para a Rússia de Putin- Corriere.it

Terrível e desgarrador. Feriram, pelo menos, outro padre num ataque feito em Algeciras. Prudencia, se, investigou los hechos. Condeno veementemente o crime. A intolerância nunca acontecerá em nossa sociedade. – Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 25 de janeiro de 2023