Vladimir Putin ameaça a NATO e a Europa em particular. O “aviso” do presidente russo surge num momento em que a NATO e a União Europeia discutem a remoção da proibição que actualmente impede a Ucrânia de atacar território russo com armas fornecidas por parceiros ocidentais.

Os países da NATO, especialmente os europeus, devem estar conscientes do que estão a jogar. São assuntos sérios e estamos monitorando com a máxima atenção“Foi o que disse o Presidente russo ao falar aos jornalistas no final da sua visita ao Uzbequistão, em particular respondendo a uma pergunta sobre as declarações do Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg.

Segundo Putin, antes de falar sobre ataques em profundidade no território russo, “os governos dos países da NATO devem lembrar-se que os membros da NATO, em regra, são países pequenos com uma densidade populacional muito elevada”.

“Uma guerra mundial se os soldados ocidentais chegarem à Ucrânia”

Putin também se concentra na questão da possível chegada de soldados ocidentais à Ucrânia: isto representaria uma escalada e “mais um passo” em direcção ao conflito na Europa., Ele diz. Ele acrescentou: “Não creio que esta seja a decisão certa. É uma escalada e mais um passo em direção a um conflito perigoso na Europa e no mundo”.

Ele diz que não há dúvida de que existem mercenários ocidentais na Ucrânia, incluindo treinadores militares. Ele acrescentou: “Quanto à possibilidade da presença de mercenários na Ucrânia, sim, estamos bem cientes disso. O que os militares estão falando na Ucrânia já existe há muito tempo. .”

“O Parlamento é legítimo na Ucrânia, não Zelensky”

Depois, depois de enfatizar a sua vontade de chegar a uma solução negociada para o conflito, voltou a definir a presidência de Volodymyr Zelensky como ilegítima. Na Ucrânia, a “única autoridade legítima” é a Verkhovna Rada. Desde que o mandato presidencial de Zelensky terminou, disse ele. Putin afirma que, em tempos de lei marcial, a constituição ucraniana prevê poderes parlamentares alargados, mas não os do presidente. Ao mesmo tempo, acrescenta que a Lei Básica nada mencionava sobre se os resultados das eleições presidenciais anteriores seriam prorrogados caso não se realizassem novas eleições.

“O artigo 111.º da Constituição da Ucrânia estipula neste caso a transferência dos poderes presidenciais para o Presidente do Parlamento”, afirma Putin, sublinhando que a intenção dos “mestres” da Ucrânia é que o actual governo de Kiev assuma “a responsabilidade por assuntos impopulares.” Decisões como reduzir ainda mais a idade de recrutamento e depois substituir “representantes do poder executivo”. Se for essa a ideia, a lógica é clara.