Titã, a tragédia não para os submarinistas: bilionário pronto para a expedição

Em 18 de junho de 2023, os cinco ocupantes do submarino Titan perderam a vida a uma profundidade de aproximadamente 3.800 metros abaixo do nível do mar. Eles afundaram na costa da ilha de Newfoundland (Canadá) para visitar os destroços do Titanic no âmbito de uma viagem organizada pela empresa americana OceanGate, mas o carro em que estavam a bordo explodiu. Menos de um ano após a tragédia, um bilionário de Ohio decidiu visitar o local do Titanic num submarino para provar que a indústria estava agora mais segura. O investidor imobiliário Larry Connor disse que planeja viajar mais de 12.400 pés até o local dos destroços em um submarino que transportava duas pessoas, junto com o cofundador da Triton Submarines, Patrick Lahey.

“Quero mostrar às pessoas ao redor do mundo que, embora o oceano seja muito poderoso, ele pode ser incrível, divertido e realmente transformador se você lidar com ele da maneira certa”, disse Connor ao Wall Street Journal, explicando que a média quantidade de 20 O US$ 1 milhão poderia fazer a viagem repetidamente e foi nomeado Triton 4000/2 Abyssal Explorer. “Patrick estava pensando neste projeto há mais de uma década, mas não tínhamos os materiais e a tecnologia.” Lahey o teria chamado de “engenhoca estranha”. a remessa anunciada.