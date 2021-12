Os Estados Unidos e a Casa Branca anunciam um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Pequim em 2022

Comunicações oficiais chegaram, após repetidos avanços. o Casa branca Ele anunciou que nenhum representante do governo dos Estados Unidos estaria presente nos Jogos de Inverno em Pequim 2022: distrito diplomáticodos quais os atletas não participarão. pretendia ser enviado para China Mensagem sobre defesa direitos humanos No Tibete, Hong Kong e Xinjiang. Na verdade, Pequim é acusado de sufocar a voz da dissidência e violar as liberdades de minorias religiosas, como os uigures perseguidos, tortura e violência. A última é uma situação que a Casa Branca definiu explicitamente como “genocídio”. resolução Joe Biden Isso pode levar a outros semelhantes por alguns países. entre estes Austrália NS Reino Unido.

Pouco antes do anúncio oficial, o próprio Itamaraty ouviu: “Se os Estados Unidos insistirem em seu próprio caminho, certamente adotaremos contra-medidas resolutas. As Olimpíadas de Inverno não podem ser palco de provocações políticas”, disse o porta-voz . Zhou Legian. “Seria uma grande desgraça para o espírito da Carta Olímpica e um grave insulto para um bilhão e meio de chineses.”

Pode ser uma escolha simbólica, mas corre o risco de acabar com o degelo que começou semanas atrás, durante a cimeira hipotética entre eles. Biden NS Xi Jinping. Não Olimpíadas de pequim Por parte dos Estados Unidos, embora mantivesse a participação de atletas americanos, de fato aumentaria as tensões associadas a essa questão. Taiwan. Com este último, ao contrário da China, ele convocou a conferência democrática de Biden nos próximos dias. A história da estrela do tênis chinesa foi decisiva para o boicote diplomático de Pequim em 2022 Bing Shuai, por três semanas após ter relatado ter sido submetido à violência sexual por um ex-alto funcionário do Partido Comunista.

A posição que você tomou Washington Já está no ar há algum tempo, dadas as pressões de muitos ambientes externos e internos Congresso. Para voltar às condições do boicote olímpico é preciso voltar a 1980, quando o governo Jimmy Carter Ele liderou mais de 60 países dos quais não participou Jogos de Moscou Para protestar contra o rei contra a invasão soviéticaAfeganistão. Em resposta, quatro anos, quinze países junto comUnião Soviética boicote Jogos de los angeles.