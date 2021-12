Celestine morre eletrocutado aos 13 anos

E morto eletrocutado de um Descarga elétrica Enquanto Tomar banho na banheira. Celestine, uma menina de 13 anos, deu à luz carregar telefone celular Então decidi usá-lo imerso em água. A tragédia ocorreu na cidade de Macon, capital da província francesa de Saône-and-Loire, na França.

De acordo com o que foi reexaminado em sua construção até agora, o jovem de 13 anos passou um Noite em casa com amigos Finalmente ele decidiu tomar um banho. Ela estava com sua única amiga quando carregou o celular, mas o usou durante o banho. alguns momentos depois Descarga elétrica quem bateu nela olhos Duvidoso e com medo da mesma idade, saiu em choque. Ajuda imediata alertada aos pais em casa permitida Revivendo a menina Mas ela não se recuperou e morreu.

A tragédia local ocorreu na noite de ontem, dez dias atrás, quando o socorro chegou na casa, Celestine estabilizou com uma massagem cardíaca, e então foi levado com urgência ao hospital. o Termos Celestine apareceu imediatamente crítica, mas depois de dias de tormento, os médicos foram obrigados a anunciar morte cerebral Terça-feira passada.

Foi aberta uma investigação sobre o caso, mas não parece haver dúvidas sobre o trágico destino. A mãe queria lançar um apelo: “Espero que a nossa história seja pelo menos Útil para outros adolescentes Porque todos eles têm telefones implantados em suas mãos agora. Devemos realmente insistir com eles, Sem telefones nas banheiras».

Última atualização: segunda-feira, 6 de dezembro de 2021, 21:37



© Reprodução reservada