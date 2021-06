Foi identificado o corpo de uma criança de 15 meses que se afogou no Canal da Mancha: ele é um jovem imigrante curdo

Para chegar à identificação, “especialistas qualificados do Departamento de Ciências Forenses do Hospital Universitário de Oslo conseguiram recuperar os perfis de DNA” dos familiares e da criança. Ao final das análises comparativas, a família foi informada que o pequeno corpo realmente pertencia a Artin.

O barco que transportava os migrantes afundou no Canal da Mancha em 27 de outubro: 15 migrantes foram resgatados, enquanto com Artin eles perderam suas vidas Rasoul Irannejad, 35, Shefa Muhammad Panahi, 35, Anita, 9, e Armin, 6. Velho. A família era de Sardasht, no oeste do Irã, perto da fronteira com o Iraque.

De acordo com a BBC Reconstruction, a família deixou sua casa em 7 de agosto de 2020 e foi para a Turquia; Dali, junto com outros imigrantes, os órgãos foram transportados para a Itália por traficantes de seres humanos. Uma vez em nosso país, cruzaram a Itália e chegaram ao norte da França, onde no dia 27 de outubro partiram para a Grã-Bretanha e morreram poucas horas depois no naufrágio do navio.