Covid: Começam os primeiros exames com certificados na Espanha – Ultima Ora

(ANSA) – MADRID, 07 de junho – Diversas regiões da Espanha começaram a emitir certificados digitais (mesmo físicos em alguns casos) para incentivar a mobilidade dos cidadãos: “Faltam mais de vinte dias para a data de entrada em vigor obrigatória em 01 de julho, o subsecretário disse Saúde Digital, Alfredo Gonzalez, em uma entrevista coletiva.



O certificado atesta que a pessoa já completou um curso de vacinação aprovado pela EMA ou pela Organização Mundial da Saúde contra covid por pelo menos 14 dias, ou que teve resultado negativo para swab ou teste rápido, ou que contraiu a doença nos últimos seis meses e foram curados.



“Todo o mês de junho será considerado um período de teste”, explicou Gonzalez, que mesmo assim observou que se trata de certificados válidos. Ao mesmo tempo, acrescentou, a Espanha passará a reconhecer os certificados deste tipo emitidos por outros Estados-Membros da UE.



A partir de hoje, as pessoas com um esquema de vacinação completo aprovado podem entrar em território espanhol sem restrições. Para isso, ainda é necessário seguir as instruções do site https://www.spth.gob.es/. (lidar com).