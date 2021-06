O discurso de Kamala Harris para desencorajar os imigrantes da América Central

Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, visitou a Guatemala na quarta-feira em sua primeira visita oficial ao exterior. Durante entrevista coletiva com o presidente da Guatemala, Alejandro Giamatti mudado Para todas as pessoas que desejam deixar a Guatemala e outros países da América Central para imigrar ilegalmente para os Estados Unidos:

“Quero deixar claro para o povo desta região que eles estão pensando em embarcar nessa perigosa jornada até a fronteira EUA-México: Não venha. Você não virá.”

“Os Estados Unidos continuarão a fazer cumprir nossas leis e proteger nossas fronteiras”, acrescentou Harris, estimulando sua oposição vocal à imigração ilegal da América Central, dizendo que o governo do presidente Joe Biden “quer ajudar os guatemaltecos a encontrar esperança em casa”.

Durante sua visita à Guatemala, Harris anunciou a formação de uma força-tarefa conjunta com o governo guatemalteco para combater a corrupção no país – uma das razões, além da pobreza extrema e da violência do crime organizado, para o alto índice de imigração. Ele também prometeu ajuda financeira e meio milhão de doses da vacina contra o coronavírus.

A visita de Harris à Guatemala era esperada nos últimos meses devido à polêmica sobre como o governo Biden gerencia a imigração da América Central: por um lado, os republicanos acusam o governo de perder o controle da fronteira e permitir muitos imigrantes, por outro lado, o A ala mais radical dos democratas acusa Biden de manter as várias políticas de imigração do governo Trump inalteradas.

No final de março, Biden Harris foi encarregado de gerenciar o caso de imigraçãoIsso lhe confere uma grande responsabilidade, mas que acarreta um risco político: todos os últimos governos dos Estados Unidos se debateram com a questão da imigração, sem conseguir encontrar soluções definitivas ou pelo menos satisfatórias.

Além disso, após a administração de Donald Trump, a imigração se tornou uma das questões políticas mais polarizadoras. Por esta razão, Biden e Harris, apesar de sua promessa de campanha de pôr fim à “desgraça moral e nacional da administração anterior”, por enquanto estão agindo com certa cautela: eles mantiveram ativas muitas das desejadas medidas anti-imigração de Trump (embora com exceções importantes e necessárias, especialmente no que diz respeito ao acolhimento de menores não acompanhados) e a tentativa de desencorajar a chegada de novos fluxos de imigração