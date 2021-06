Paul Gevan será o novo primeiro-ministro da Irlanda do Norte

A partir de segunda-feira, 14 de junho, o político do DUP Paul Jeevan será O novo primeiro-ministro da Irlanda do Norte, que apesar de fazer parte do Reino Unido tem o seu próprio governo e parlamento (a assembleia) que trata dos assuntos locais. Gevan foi eleito pela primeira vez para a Assembleia da Irlanda do Norte em 2010 e foi considerado um dos candidatos para substituir Arlene Foster, que foi em abril passado anunciar Sua renúncia do gabinete do primeiro-ministro no final de junho. Foster era também a líder do DUP: nesta posição ela foi substituída pelo ex-ministro da Agricultura, Edwin Potts.

A decisão de Foster veio depois que cerca de vinte membros de seu partido assinaram uma carta de censura nele, expressando preocupação com o futuro do partido e do sindicato, o movimento que quer que a Irlanda permaneça no norte do Reino Unido, com o apoio dos protestantes.

O Partido Democrático Unionista, que apoiava o Brexit, recebeu recentemente muitas críticas de seus apoiadores especificamente pelos acordos relativos ao status da Irlanda do Norte após o Brexit, que na verdade remover área do resto do Reino Unido, mantendo-o no Mercado Comum Europeu e na União Aduaneira.