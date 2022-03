lá Rússia Realmente não quero parar para a Ucrânia? perdas coloque dentro Na conquista, eles estavam aconselhando contra qualquer movimento adicional no resto da Europa, muito menos se opondo a ele. Garoto. No entanto, dentro da Duma do Estado há quem não queira boicotar a chamada “operação militar”. Vice-Partido Comunista da Cidade de Moscou Sergey SavostyanovA Rússia poderia lançar uma ofensiva em larga escala contra a Polônia, os estados bálticos, a Moldávia e o Cazaquistão como parte de uma operação militar global especial sobre desarmamento e desarmamento. O gabinete do presidente Zelensky já respondeu a esta declaração. “Tudo está apenas começando – Mikhail Podolik escreveu no Twitter – haverá muito sangue europeu, segundo os russos”.

Ao mesmo tempo #Rússia: O deputado da Duma da cidade de Moscou, Sergei Savostyanov, sugeriu à Rússia a expansão de sua chamada “operação militar” e “desarmamento” da Polônia, dos estados bálticos, da Moldávia e do Cazaquistão. pic.twitter.com/P84Dqr1U6O – Julia Davis (@JuliaDavisNews) 26 de março de 2022