Biden encontra refugiados ucranianos: Putin é um açougueiro. O Kremlin: “É mais difícil reparar as relações” – o mundo

Vladimir Putin “um açougueiro”. Foi assim que o presidente dos EUA Joe Biden Durante o encontro com refugiados ucranianos em Varsóvia, Polônia. Depois de se encontrar com o primeiro-ministro polonês e os ministros das Relações Exteriores e da Defesa da Ucrânia, Biden se reuniu com refugiados ucranianos em Varsóvia. As fotos mostram o presidente dos EUA no estádio PGE Narodowy conversando e abraçando uma mulher e tirando selfies com crianças nos braços. “As crianças me disseram para orar por seus pais e avós que voltaram para lutar” na Ucrânia, segundo Joe Biden. O presidente dos EUA assume o papel de “coordenador geral” ao abraçar e parar de falar com os refugiados: Ele lhes disse: “Vocês são corajosos”. “Biden disse que não tenho certeza de que “a Rússia mudou sua estratégia na Ucrânia, depois que o Ministério da Defesa em Moscou anunciou que o objetivo principal era ‘assumir o controle do Donbass'”. Visitei refugiados ucranianos. Eles não precisam falar a mesma língua para entender o vórtice de emoções em seus olhos. Quero agradecer ao meu amigo, Chef José Andres e sua equipe, e quero agradecer ao povo de Varsóvia por abrir seus corações para ajudar”, tuitou o presidente dos EUA.

“Vamos nos preparar para uma longa luta pela liberdade”, disse Biden novamente, falando em Varsóvia.. Ao castelo real, o presidente dos EUA acrescentou: “A Ucrânia está na vanguarda da luta pela liberdade. Estamos com o povo ucraniano”. A Rússia “sufoca a democracia” e quer fazê-lo “não apenas em casa”. Biden acrescentou que Vladimir Putin tem “a audácia” de dizer que está “certo”, mas “não há justificativa para invadir a Ucrânia”, observando que as ações da Rússia ameaçam iniciar “décadas de guerra”. “A culpa é só de Vladimir Putin”, ele “não deve nem pensar” em tocar uma polegada do território da OTAN. “Temos uma obrigação sagrada” no Artigo 5 do Tratado da Aliança. O então presidente dos EUA, Joe Biden, dirigiu-se ao povo russo em seu discurso em Varsóvia com estas palavras: “Você não é nosso inimigo”. “Esse cara não pode ficar no poder”, disse Biden, referindo-se a Vladimir Putin, que ele descreveu como um “ditador tentando reconstruir um império”.

A resposta do Kremlin não chegou tarde demais: “Os novos insultos de Biden a Putin estreitam ainda mais a janela de oportunidade para consertar as relações Rússia-EUA”. É estranho ouvir acusações de Biden sobre Putin, que pediu o bombardeio da Iugoslávia e o assassinato de pessoas”. A TASS citou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Comentando as declarações de Joe Biden, que diz que Vladimir Putin não pode permanecer no poder, um porta-voz do Kremlin disse – segundo a CNN – “Isso não é algo que Biden decide. É apenas uma escolha dos cidadãos da Federação Russa”. Em relação a esta afirmação, A Casa Branca especificou que Biden “não estava falando sobre mudança de regime na Rússia”..

O presidente dos EUA, Joe Biden, encontrou-se hoje em Varsóvia com os ministros das Relações Exteriores e Defesa da Ucrânia, Dmytro Kuleba e Oleksiy Reznikov. A entrevista, realizada no Marriott em torno de uma longa mesa branca, é a primeira entre o inquilino da Casa Branca e membros do governo ucraniano desde o início da guerra. A reunião também contou com a presença do secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, e do secretário de Defesa, Lloyd Austin.

Joe Biden prometeu “fazer mais para ajudar a Ucrânia a defender seu território” e fazer com que o presidente russo, Vladimir Putin, “responda à agressão brutal da Rússia, incluindo novas sanções”. A informação foi anunciada pela Casa Branca. O que está acontecendo na Ucrânia está mudando todo o século XXI. O presidente dos EUA, Joe Biden, disse durante sua reunião com a mídia polonesa. Segundo Kuleba, o presidente norte-americano confirmou Que os Estados Unidos “sempre estarão com a Ucrânia até a vitória”. Durante a reunião, os ministros ucranianos apresentaram uma lista de equipamentos militares úteis para o exército ucraniano.

“A estabilidade na Europa é muito importante para os Estados Unidos.” “Estamos cientes de que a Polônia tem uma grande responsabilidade” na guerra na Ucrânia. Isto foi afirmado pelo presidente Joe Biden. “Achamos que temos que estar em constante comunicação sobre como seguir em frente”, acrescenta Biden. Durante seu encontro com o presidente polonês Andrzej Duda, o presidente Joe Biden disse que o mais importante “que nos une são valores compartilhados como a liberdade”. “Consideramos o Artigo 5 uma obrigação sagrada.” O Presidente Joe Biden afirmou isto em Varsóvia, Polónia, referindo-se ao artigo do tratado da OTAN que afirma que um ataque armado contra um ou mais membros da Aliança é um ataque directo contra todas as partes.

Vários milhares de refugiados ucranianos reunidos na Polônia em Varsóvia Perto do edifício do Palácio da Cultura e Ciência no dia da visita do presidente dos EUA, Joe Biden. Os manifestantes fizeram um show deitados no chão e se cobrindo com jaquetas e bolsas. Com cartazes e bandeiras ucranianas, os deslocados das cidades atingidas pelos bombardeios russos exigiram o apoio dos Estados Unidos e da OTAN. e fornecer à Ucrânia armas, em particular defesas aéreas e antimísseis, necessárias para proteger os céus da Ucrânia. Em seguida, os refugiados honraram a memória das vítimas da guerra em Mariupol, Kharkiv, Chernihiv, Bucha, Irbin e outras cidades.

Ontem, Biden recebeu tropas dos EUA visitando o quartel da 82ª Divisão Aerotransportada em Rzeszow, a apenas 70 km da fronteira com a Ucrânia.