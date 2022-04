“Não vi tantos mortos e o horror ainda não acabou” – Corriere.it

para Erin Soaves

“Haverá muito bocha.” Rodrigo Abd, da Associated Press, foi o primeiro fotógrafo a documentar crimes de guerra: “Prisioneiros no porão por um mês, entre os corpos de seus entes queridos”.



Um pé ainda intacto emergiu de uma pilha de cinco cadáveres carbonizados. Um cachorro se aproxima de seu dono que foi morto no quintal. Uma mulher segura seu gato nos braços e atropela os cadáveres de seu irmão e marido. Um cadáver foi encontrado com as mãos atrás das costas em um porão. Adega cheia de cadáveres, ninguém vivo. que Rodrigo Abd45, fotojornalista Agência de notíciasBucha viu, disse ele nos comentários que acompanham suas fotos, para uso da redação. seus tiros, Juntamente com seu colega Vadim Gerda, que primeiro entrou na Bucha com ele, eles representaram um ponto sem retorno para a opinião pública ocidental: documentaram valas comuns, execuções sumárias de civis e minas deixadas pelo exército russo em retirada em todos os lugares. Abed foi fotógrafo de guerra por “mais de vinte anos” e fez parte da equipe da AP que recebeu o Prêmio Pulitzer em 2013 por fotos da Síria. “Eu também estive no Afeganistão. Antes disso, durante anos, documentei as execuções de gangues criminosas na Guatemala e no México. Conheço, um Representando a violência e a morte. No entanto, eu não os vi ter muitos mortos.”

Como foi sua entrada na Bucha?



"Fomos avisados ​​que Erpin e Bucha estavam livres e fomos o mais rápido possível. No domingo de manhã entramos na Bucha. O efeito foi muito forte e começamos a ver um corpo atrás do outro. Um senhor nos disse para irmos ver as valas comuns e entendemos que estávamos diante de um massacre".

Que histórias os civis lhe contam?



“Aterrorizante. Todo mundo que está vivo agora está trancado no porão por um mês, escondido ou na prisão, e sobreviveu. Todos querem conversar, contar histórias, conversar com todos que vêem na rua ou alguém chora como uma fonte, nem ninguém chora. Ontem visitei um apartamento onde os russos tinham a sua sede: hoje cozinham ao ar livre, quem quer que esteja lá, disseram que ficaram na cave durante um mês, sem luz nem água. Lá ainda há muitas adegas que não foram abertas, quanto mais abrimos, senti, veremos o horror. Há muitas mortes, muitas valas comuns. Muitas outras Bocas.”

Onde você acha?



“Se pudermos entrar em Mariupol, se os russos a abandonarem, quem sabe o que veremos. Kharkiv, Mykolaiv. Veremos tudo se e quando os russos partirem. É uma coisa formidável.”

Imagem socada no estômago. Quais são as regras?



“Meu trabalho não é apenas informá-los, mas também construir um arquivo histórico da guerra. Para documentá-lo, também para o futuro. E depois, claro, para aumentar a conscientização. Procuro fazer esse trabalho com respeito, é uma prioridade. Mas eles devem ser fortes e documentar o que está acontecendo. É um equilíbrio delicado. Temos que dizer atrocidades.”

Na mídia, nos bastidores dos sites de redes sociais, há um debate em andamento sobre a publicação de imagens tão primitivas.



"O único público a que me confino são os familiares da vítima, reais ou imaginários. Eu venho da Guatemala, um país muito violento. Todos os dias tiro fotos das vítimas e dos cenários da violência urbana, dos massacres do crime organizado. Haddi: Se a filha do falecido vir o jornal, ela ficará brava comigo amanhã? Você pode insultá-la? Se sim, então estou tentando não tirar essa foto. As pessoas envolvidas nos eventos que os documentaram já estão vivendo vidas muito horríveis".

E a sensibilidade dele? Como se sente ao final de um dia de trabalho em Bucha?



– Eh. Ruim. Acho difícil dormir e mantenho uma garrafa de vodka ao lado da cama. Eu deveria beber um pouco e depois talvez dormir. É difícil ver o que vemos e, acima de tudo, cheirar.

Qual é o cheiro?



“Nojento. Em Irben eu andei com um amigo. Eles me disseram para não ir por ali. Há um cadáver no meio da estrada. Eu não percebi. Aquele cheiro entrou no meu nariz e não iria embora Eu descreveria como algo que penetra em você e fica dentro de você por tanto tempo, que você sente que está distante. E sempre.” O que te preocupa é você andar entre os mortos o dia todo. É tão triste. cheiro que você já sentiu na Guatemala, em El Salvador, no México, na Síria, no Afeganistão. Mas você nunca aprende a esquecê-lo. Você está apenas tentando ser técnico, se você está ferido Paralisado pelo que você vê como inútil , e aí você pode ficar em casa também. Meu estilo é ficar firme, forte e focado, para contribuir com a história e o futuro. Mas aí eu acordo de manhã e tenho que ir para a Bucha novamente. Hoje eu vi um velho mulher, 74 anos, que era Ela espera o dia todo entre os cadáveres de seu irmão e marido. Ela fica lá por horas em meio a esse cheiro.”

Seis repórteres já morreram nesta guerra.



“Sim, mas onde estou os russos foram. Estamos mais seguros ».

É proibido publicar suas fotos na Rússia. exceto para defini-lo como “erro”.



"Sinceramente? Incrível. Eu sabia."

Suas fotografias contribuíram para a formação de muitas opiniões sobre o conflito. Você conseguiu um?



“Minha regra é não fazer nada a respeito, não falar sobre geopolítica. Não é meu trabalho. Mas o que eu acho incrível é que estamos em um mundo que nunca muda. As famílias sofrem mais do que tudo. Até os russos. Vejo soldados russos desmembrados, infantis ou em decomposição perto de suas carruagens. Eu sempre tento pensar que as guerras são parte do passado, mas isso nunca acontece.”