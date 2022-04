Chernobyl, forças russas cavaram trincheiras na Floresta Vermelha: é uma das áreas mais radioativas do mundo

trincheiras cavado a poucos quilômetros de Chernobyltotalmente floresta vermelhauma das zonas de exclusão mais “tóxicas”.acidente nuclear 1986. Há fotos de drones que testemunham como forças russas prepare-se trabalhos de defesa Perto da usina nuclear a terra se move com o risco de receber grandes doses de radiação. Os vídeos foram divulgados pela Agência Estatal Ucraniana para a Gestão da Zona de Exclusão e mostram toda a rede de trincheiras em um dos As áreas mais radioativas do mundo.

Eles não apenas cavaram abrigos Após contaminação radioativa. Eles não mantiveram a extensão defesa Naquela área, eles estavam lá Yaroslav Emelianenko, membro da agência. Por sua vez, o ministro ucraniano do Meio Ambiente e Recursos Naturais sublinhou que os soldados russos fizeram isso seqüestrado A usina nuclear ignora Regras de segurança contra radiação.

O especialistas Acredita-se que se uma pessoa ficasse dois dias na chamada floresta vermelha – por causa da cor assumida pelas folhas das árvores após o acidente de Chernobyl – ela receberia radiação comparável à quantidade anual que um ser humano pode suportar. Não há relatórios oficiais sobre a saúde dos soldados russos que estavam naquela área, mas em 31 de março a mídia bielorrussa informou que esses soldados foram transferidos para o Centro Republicano de Pesquisa e Prática de Radiologia. E na semana passada de acordo com a imprensa Minskno máximo Sete ônibus Um grande número de soldados chegou a um centro especializado em jommel Com o aparecimento de sintomas nas forças de síndrome de radiação.

Forças russas capturaram a usina nuclear de Chernobyl no primeiro dia do ataque 24 de fevereiro. A gestão do local pelos russos provou ser muito problemática, com interrupções A partir de corrente elétricanecessário para ativar sistemas de refrigeração instalação de armazenamento Combustível nuclear Exausto, e os riscos consequentes Vazamentos radioativos. Além disso, muitos incêndios que foram desenvolvidos tornaram a área mais tóxica. Em 31 de março, as forças russas deixaram a área e se dirigiram para Bielorrússia. Além de Chernobyl, os russos também ocuparam o centro ZaporizhiaA. cena de batalha cartuchos de artilharia Nos primeiros dias da invasão, causando medo de outra catástrofe.