Os Estados Unidos enviam 100 drones kamikaze para a Ucrânia: “Enviaremos para cada tanque russo 10 sistemas antitanque”

Há também uma nova carga de ajuda militar fornecida pelo Pentágono ao exército ucraniano 100 drones de canivete, Um modelo capaz de destruir um tanque. Isso foi confirmado por um porta-voz do Pentágono durante seu briefing nas últimas horas. Também foi explicado aqui que as forças militares dos EUA treinaram “um número muito pequeno de soldados ucranianos que estavam nos Estados Unidos e depois retornaram à Ucrânia para treinar outros”. Sempre no dia de hoje Anthony BlinkenSecretário de Estado dos EUA, em entrevista ao NBC Ele disse: ‘Para cada tanque russo, os Estados Unidos e Garoto Eles forneceram ou fornecerão à Ucrânia dez sistemas antitanque.” Os drones Switchblade, também chamados de drones kamikaze, são produzidos pela California AeroVironment e podem voar por cerca de 40 kmpermanecem suspensos por um período de 40 minutos antes de lançar seu ataque. Esses itens fazem parte de um pacote de ajuda militar que tem um valor comum US$ 1,6 bilhão.

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, também falou sobre as opções disponíveis para processar Moscou por crimes de guerra: “Um mecanismo específico ainda não foi determinado, existem várias possibilidades, e o Tribunal Penal Internacional é uma delas. Os Estados Unidos não são membros. da CPI, mas também cooperou e apoiou várias investigações no passado.” Psaki também deixou claro que os Estados Unidos decidiram impor sanções Ekaterina Tikhonova e Maria Vorontsovaminha filha Presidente russo Vladimir Putin: “Vimos do líder do Kremlin e outros membros do grupo minoritário tentativas e esforços para esconder ativos nas contas de seus familiares.”

