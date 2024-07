Quem é Masoud Pezeshkian, o novo presidente reformista do Irão?

Vida política e ideias

Membro do parlamento durante duas décadas, ele se manifestou contra a falta de transparência do governo durante os protestos em todo o país pela morte da jovem curda Mahsa Amini em setembro de 2022. Especialista em cirurgia cardíaca, foi ministro da Saúde no governo do ex-presidente reformista Mohammad Khatami. (1997-2005). Ele tem criticado abertamente o governo sobre a questão do hijab obrigatório, mas nunca chegou ao ponto de apelar à abolição do hijab obrigatório para as mulheres. Ele apoia o Acordo do Programa Nuclear do Irão (JCPOA) e prometeu melhorar as relações com os Estados Unidos, acusando os seus rivais conservadores de destruir a economia ao não fazerem o suficiente para reavivar o Plano de Acção Global Conjunto (JCPOA), do qual Trump retirou-se unilateralmente em 2018. Mas isso levou ao levantamento de algumas sanções. Pezeshkian foi apoiado por Khatami (que se absteve de votar nas eleições parlamentares de março) e pelo ex-ministro das Relações Exteriores Mohammad Javad Zarif.