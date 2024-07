Aumentam as tensões entre Argentina e Reino Unido por causa do petróleo

Mais de 40 anos após o fim da guerra entre a Argentina e o Reino Unido em 1982, as coisas voltam a aquecer no Atlântico Sul, desta vez por causa do petróleo.

Critiquei violentamente a Argentina O Reino Unido planeja perfurar Explorar petróleo nas Ilhas Malvinas, acusando a Grã-Bretanha de tentar pilhar ilegalmente os seus activos de hidrocarbonetos e de violar a sua soberania.

O campo petrolífero em questão está localizado em 220 km ao norte das Ilhas Malvinas Acredita-se que contenha mais de 300 milhões de barris de petróleo.

A licença de campo Sea Lion é propriedade da Rockhopper Exploration, uma empresa sediada no Reino Unido.

A empresa israelita Navitas Petroleum será responsável pela extracção de petróleo do fundo do mar, processo que incluirá a perfuração de vinte e três poços.

A Navitas apresentou recentemente uma declaração de impacto ambiental ao governo das Ilhas Falkland. Entretanto, funcionários do governo britânico lançaram uma consulta pública com base no relatório que continuará até 5 de agosto.

No entanto, a Argentina respondeu com raiva à medida e ameaçou retaliação legal se o Reino Unido continuasse com os seus planos de exploração de petróleo.

Gustavo Melilla, Governador da Terra do Fogo, declarou: “Rejeitamos categórica e veementemente a nova medida ilegal britânica, que visa realizar uma consulta popular nas Ilhas Malvinas para realizar a exploração e pilhagem flagrante dos nossos recursos de hidrocarbonetos, em violação das regras internacionais. padrões.” Lei”.

Também prometeu responder a esta medida utilizando todas as “ferramentas legais” à sua disposição.

Ele acrescentou: “Assim como fizemos com todas as empresas que tentaram fazer negócios nas Ilhas Malvinas sem obter a permissão necessária de nós, como autoridades regionais legítimas, agiremos da mesma forma e usaremos as ferramentas legais à nossa disposição para prosseguir com nossos direitos.” “.

Movimento legal perigoso

Para adicionar combustível ao fogo, No final de junho, a juíza competente da Terra do Fogo, Lilian Herraez, ordenou às autoridades que confiscassem barcos e outros bens no valor de 156 milhões de dólares devido a esta exploração, que a Argentina considera ilegal.

As empresas petrolíferas que exploram a área, incluindo subcontratantes, não estão sediadas na Argentina e não está claro como a medida será implementada.

A exploração de petróleo começou em águas territoriais ao redor das Ilhas Malvinas em 2010, apesar da oposição de Buenos Aires.

O juiz Herraez diz que a nova decisão tomará medidas para tentar confiscar os ativos das empresas no exterior.

As cinco empresas processadas pelas autoridades argentinas são: Premier Oil Plc, Rockhopper Exploration Plc, Falkland Oil and Gas Ltd, Noble Energy Inc e Edison International Spa.

Três dessas empresas estão localizadas na Grã-Bretanha, uma é americana, com sede no Texas, e uma é de propriedade francesa, com sede na Itália.

O governador acrescentou que a perfuração causaria “danos económicos e ambientais sem precedentes” não só às Ilhas Malvinas, mas também a toda a região.

A senadora Cristina Lopez acusou o Reino Unido de “violar a nossa soberania” e instou o presidente Javier Miley a tomar medidas contra a Grã-Bretanha. “Da Terra do Fogo condenamos a inação de Javier Maile na defesa dos nossos recursos naturais”, disse ele. “Continuamos à espera que Diana Mondino (secretária dos Negócios Estrangeiros) nos dê alguns esclarecimentos.”

Miley expressou a esperança de que uma solução pacífica para o conflito fosse alcançada através da negociação, mas o espaço para negociação tornou-se mais frequente. Se os argentinos tentassem realizar sequestros, seria um casus belli. Agora Starmer também enfrenta um problema adicional.



