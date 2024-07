Os Estados Unidos e a China, à beira da guerra? Super Hornets dos EUA armados com mísseis SM-6 foram avistados no Oceano Pacífico

Caças da Marinha dos EUA foram vistos no Pacífico carregando uma versão lançada do ar do míssil SM-6. Apenas recentemente, durante o conflito contra os Houthis, um SM-6 lançado em navio entrou em combate pela primeira vez, relata o Business Insider: “Na sua nova função, o míssil poderá revelar-se de grande importância para os Estados Unidos no confronto com a China». Quando foram avistados no Pacífico, eles tinham um poderoso míssil a bordo que apareceu pela primeira vez apenas uma vez mencionado em combate.

escalação

Os navios de guerra dos EUA envolvidos no Médio Oriente usaram o míssil Standard 6, ou SM-6, para interceptar munições lançadas pelos rebeldes Houthi apoiados pelo Irão e utilizá-las num papel terra-ar. Mas parece estar a assumir um novo papel como míssil ar-ar de longo alcance, um desenvolvimento potencialmente importante que poderá preencher uma lacuna de capacidades crucial se os Estados Unidos entrarem em guerra com a China. Um porta-voz da Marinha dos EUA disse ao Naval News que “A Configuração de Lançamento Aéreo SM-6 (ALC) foi desenvolvida como parte da família de mísseis SM-6 e está operacionalmente implantada na Marinha hoje.». Nos últimos dias, vários Super Hornets F/A-18E transportando a versão SM-6 foram avistados a bordo do porta-aviões da classe Nimitz USS Carl Vinson e na pista da Base Conjunta Pearl Harbor-Hickam, no Havaí, durante o Exercício Rim. Pacífico, que possui os maiores jogos de guerra naval internacionais do mundo.

Na guerra da Ucrânia, a China está a desenvolver um drone (semelhante ao drone Shahed) para a Rússia. “Perigo de uma escalada sem precedentes”

Mísseis SM-6, o que são?

O míssil SM-6 lançado em navio, também conhecido como Míssil Padrão Ativo de Longo Alcance RIM-174 e parte do Sistema de Combate Avançado Aegis da Marinha, é uma arma três em um de longo alcance capaz de realizar ataques antimísseis balísticos. missões de guerra. Aeronaves e anti-superfície, são capazes de atacar mísseis balísticos durante a fase final do seu voo. “Ele usa uma ogiva explosiva para lidar com essas ameaças na atmosfera interna – afirma o Projeto de Defesa de Mísseis do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais sobre o míssil – A Marinha dos EUA também atualizou o SM-6 para missões de combate ofensivas». O CSIS também confirma isso “A sua capacidade de realizar três missões dá à Marinha a oportunidade de organizar armamento mais eficiente a bordo dos seus navios mísseis.». O SM-6, que pode atingir alvos a até 370 quilómetros de distância, não tinha visto combate confirmado até os Houthis começarem a atacar rotas comerciais no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, no outono passado. O secretário da Marinha, Carlos del Toro, admitiu em abril que o serviço da Marinha utilizou o SM-6 para combater ameaças inimigas. Também confirmou o primeiro uso do SM-3 em combate. Os mísseis observados em aeronaves da Marinha no RIMPAC podem ser vistos com as designações AIM-174B, indicando que são do tipo ar-ar. Mas os observadores notaram que ele havia sido modificado para testes.

Esta configuração já foi identificada em anos anteriores, embora a Marinha ainda não tenha reconhecido o desenvolvimento. A recente aparição pública do SM-6 indica que o desenvolvimento do míssil está quase completo ou atingiu a capacidade operacional inicial, disse Justin Bronk, especialista em poder aéreo e tecnologia do Royal United Services Institute, com sede no Reino Unido. “Este é provavelmente um sinal deliberado de uma capacidade emergente, tanto para os aliados como para os observadores militares chineses.»“, disse ele ao Business Insider. A China tomou medidas importantes para modernizar e modernizar suas forças aéreas e navais, disparando alarmes em todo o Pacífico, enquanto os comandantes militares dos EUA e funcionários do governo Biden observam com preocupação o crescente poder de Pequim. Aéreo de alcance estendido- mísseis aéreos em uma nova função poderiam ajudar A Marinha precisa preencher lacunas diante dos mísseis de longo alcance implantados pela China, especialmente se um dia Washington e Pequim entrarem em conflito. A guerra entre os dois países ocorrerá principalmente no domínio marítimo. onde as capacidades ofensivas e defensivas de longo alcance serão cruciais.

Movimentos

“A principal vantagem que a capacidade de lançamento aéreo do SM-6 oferece ao Super Hornet é o aumento significativo no alcance em que os alvos aéreos podem ser atingidos pela asa aérea do porta-aviões.»Tal capacidade seria particularmente útil para a Marinha dos EUA contra elementos da Força Aérea e da aviação Naval”, disse Bronk. “Maior e mais capaz do que nunca» Adicionado da China. A China investiu no desenvolvimento de diversas armas de longo alcance para suas aeronaves. A capacidade de lançamento aéreo do SM-6 poderia fornecer aos esquadrões aéreos da Marinha a capacidade de engajar bombardeiros chineses e aeronaves de inteligência, vigilância, alvo e reconhecimento em alcances muito maiores do que o míssil ar-ar AIM-6 120D padrão. Bronk disse novamente. Não só pode competir neste espaço, mas o míssil SM-6 lançado por avião também seria um trunfo prático para os Estados Unidos lidarem com navios de guerra chineses e ilhas artificiais militares, ambos os quais poderiam ameaçar mísseis contra aeronaves americanas e aliadas. Este míssil, nesta nova configuração de lançamento de aeronave, pode “Estenda a cobertura protetora do grupo de transportadoras sem ter que se aventurar em espaço aéreo altamente disputado»“, concluiu Bronk.

