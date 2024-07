Biden está agora numa guerra pela nomeação e Trump está a gostar: “Joe, vá em frente”.

As tensões crescentes estão aumentando entre a família e a equipe do presidente dos EUA, Joe Biden Rachadura profunda após fracasso no debate na TV Com o candidato republicano Donald Trump. A questão da candidatura às eleições de 2024 tornou-se acalorada, com uma frente cada vez mais ampla a pedir a renúncia do presidente. Enquanto isso, Biden vai direto: “Se Deus Todo-Poderoso me ordenar que me retire, eu me retirarei”, disse ele na entrevista à ABC News.

Se o descontentamento e a consciência de que Biden deve dar um passo atrás crescem entre os assessores do presidente, seu filho Hunter e a família em geral o incentivam a seguir em frente. Mas, acima de tudo, os membros da família Biden estão tentando se envolver cada vez mais na Casa Branca e nos assuntos de campanha, informou a NBC News, citando 13 fontes familiarizadas com o assunto.

“O fiasco da discussão abriu caminho para a família“Eles tentaram contornar a equipe para começar a ajudar o pai e o irmão que amavam muito”, disse uma pessoa familiarizada com a dinâmica familiar. Segundo alguns assessores de Biden, a família aproveita a oportunidade para tentar acertar contas antigas. Na perspectiva dos familiares, o resultado do debate com Trump nada mais é do que o culminar de maus conselhos de colaboradores que não ajudaram o presidente a exibir melhor a sua profundidade política, irritando alguns funcionários de Biden, que disseram que apontar o dedo a alguém atrapalha ambos… Ele quer ajudar o presidente a lidar com esta crise.

“Isto não ajuda”, disse um assessor de campanha de Biden, citado pela NBC sob condição de anonimato. Segundo alguns aliados de Biden, a equipe do presidente está fazendo tudo o que pode para administrar e coordenar a estratégia pós-debate, enquanto a família lida com a situação de uma forma mais emocional. Outra pessoa próxima ao presidente disse isso A família Biden não vê claramente a realidade política. “É Shakespeare”, disse essa pessoa.

Filho Hunter e irmã Valerie em reuniões na Casa Branca

A presença de Hunter Biden nas reuniões da Casa Branca esta semana é apenas um exemplo do que se espera que seja um papel mais profundo para a família Biden. A irmã do presidente, Valerie Owens, também viajou para Washington esta semana para se juntar a outros familiares na Casa Branca e agendou reuniões presenciais sobre a campanha do seu irmão.

Membros da família Biden discutiram a possibilidade de demitir a conselheira sênior da Casa Branca, Anita Dunn, e seu marido, Bob Bauer, advogado pessoal do presidente, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto. “O presidente e a primeira-dama têm total confiança na sua equipa, incluindo Anita e Bob”, disse o chefe de gabinete da Casa Branca, Jeff Zients. Ele acrescentou: “Não há absolutamente nenhuma verdade nesses rumores ofensivos e infundados”.

5 representantes democratas pediram a Biden que renunciasse

Entretanto, cinco membros democratas do Congresso, todos da Câmara, pediram até agora publicamente ao Presidente Biden que renunciasse e renunciasse às eleições de novembro. O primeiro foi o congressista do Texas, Lloyd Doggett, que, como pioneiro, enviou uma mensagem clara e contundente a Biden: “Ele deveria se aposentar”.

Depois foi a vez de Raúl Grijalva, representante do Arizona, que disse que Biden deveria assumir “a responsabilidade de abandonar a corrida eleitoral”. Depois, a CNN noticiou que Seth Moulton, de Massachusetts, também se revelou publicamente ao exigir a retirada de Biden e dos representantes democratas. levante-se. Na Câmara, o deputado Angie Craig de Minnesota e o deputado Mike Quigley de Illinois estão na mesma página.

O sarcasmo de Trump

Seu rival, Donald Trump, aproveita a situação e relança seus ataques ao rival, influenciado pelo debate de Atlanta, desta vez usando a arma do sarcasmo. Numa publicação no Truth Social, o empresário instou o presidente a prosseguir com a sua campanha de reeleição, apesar dos contínuos apelos do seu Partido Democrata para que ele renunciasse.

“O corrupto Joe Biden deveria ignorar seus muitos críticos e seguir em frenteTrump escreveu num post contundente – aludindo ao desempenho desastroso do seu rival – instando Biden a ser “afiado, preciso e enérgico, tal como ele, de forma brilhante e poderosa, com a sua campanha poderosa”. Ele esteve no debate, na promoção das suas políticas de fronteiras abertas (graças às quais milhões de pessoas, incluindo um número recorde de terroristas, podem entrar no nosso país, a partir de prisões e instituições psiquiátricas, completamente sem vigilância).”

Trump disse, acusando também o presidente de ser “subserviente” à China “Biden deve continuar sua campanha de destruição americana Em referência ao seu slogan “Make America Great Again” – Make China Great Again.