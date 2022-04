Por que Biden não busca a derrota militar de Putin (por enquanto) – Corriere.it

para Giuseppe Sarsina

Os americanos ainda se opunham à entrega da aeronave que ele encomendava há algum tempo a Zelensky. O presidente não está buscando uma derrota militar para a Rússia tão cedo

Você concorda em entregar os aviões O que Zelensky está pedindo há um mês. A Casa Branca está resistindo às pressões do Leste Europeu e, em nível doméstico, também às pressões do Congresso, em bases bipartidárias. Liberte democratas e republicanos igualmente. Então aqui estão as penalidades. Dúvidas sobre sua eficácia se multiplicam nos Estados Unidos e em outros lugares, pelo menos a curto prazo. Mas Biden está convencido da necessidade de avançar passo a passo, mais uma vez rejeitando as demandas de Zelensky e do Congresso dos EUA.