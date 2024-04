Irã Raisi levanta a voz: “Não sobrará nada” para Israel se for atacado

Se Israel atacar o Irão, é “improvável” que “alguma coisa” permaneça do Estado judeu. Este é o novo alerta emitido pelo presidente iraniano, Ebrahim Raisi, durante um discurso na Universidade de Lahore. A Agência de Notícias Tasnim citou Raisi dizendo que está no Paquistão desde ontem em uma visita oficial de três dias. Raisi sublinhou que o Irão “puniu o regime sionista pelo crime que cometeu”, que foi o ataque ao consulado da República Islâmica em Damasco. Raisi disse que “se o regime sionista cometer o erro de invadir as Terras Santas no Irão, a situação irá. mudar.” Mude e é improvável que alguma coisa deste regime permaneça.” Estas palavras são uma prova cabal da crescente tensão entre os dois lados do conflito na região do Médio Oriente, o que reacende a hipótese de uma escalada iminente do conflito.

Enquanto isso, a Força Aérea Israelense no Líbano respondeu depois que o Hezbollah lançou drones. Depois de tentar atacar as regiões do norte do país, a Força Aérea Israelense lançou uma série de contra-ataques contra as posições do Hezbollah no sul do Líbano. As defesas aéreas israelitas interceptaram dois outros “alvos aéreos suspeitos” ao largo da costa do Acre, no norte de Israel, não muito longe da linha de demarcação da fronteira com o Líbano. Isto foi anunciado pelo exército israelense em