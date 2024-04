mundo Imagem não disponível Guerra, últimas notícias. Zelensky e Biden concordam sobre mísseis de curto alcance, e o Senado dos EUA vota para ajudar Kiev Zelensky e Biden concordaram ontem à noite, num telefonema, sobre o fornecimento dos EUA de mísseis balísticos de curto alcance ATACMS à Ucrânia. O plano de ajuda a Kiev é apresentado hoje ao Senado dos EUA. O Presidente Duda disse que a Polónia estava “pronta” para acolher armas nucleares no seu território. A Rússia responde que “tomará as medidas necessárias para garantir a segurança nacional”. Meloni recebe hoje o presidente tadjique Rakhmonov

Nações Unidas: Ásia será a região mais afetada por desastres climáticos em 2023

A Ásia foi a “região mais afetada do mundo” por desastres climáticos, meteorológicos e hídricos em 2023: dizNações Unidas Salientando que as inundações e tempestades foram a principal causa das perdas económicas e de vidas humanas. “As alterações climáticas exacerbaram a frequência e a intensidade destes eventos, com impactos profundos nas sociedades, nas economias e, sobretudo, na vida humana e no ambiente em que vivemos”, afirmou. Saulo Celestialchefe da agência meteorológica e climática da Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas.

Dia Mundial da Terra: iniciativas da UE para proteger o ambiente (vídeo)

Israel: O chefe da inteligência militar sai

Desistir HalevaGeneral encarregado da Diretoria de Inteligência Militar de Israel: saída devido à “falha na prevenção do ataque” lançado pelo Hamas em 7 de outubro. O número de corpos recuperados de valas comuns dentro do Hospital Khan Yunis aumentou para 210. Israel “ainda não forneceu provas para apoiar” as suas alegações sobre funcionários israelitasUNRWA São membros de organizações terroristas, diz investigação independente liderada pelo ex-ministro dos Negócios Estrangeiros francês coluna.

Zelensky e Biden concordam com Atakum, e o Senado dos EUA vota sobre ajuda a Kiev

