Ele era um “espião” de Pequim

a Um espião chinês na comitiva do líder da AfD Nas eleições europeias, Maximiliano Krah. Membro dos serviços da República Popular, mas remunerado – como um dos três assistentes a que um eurodeputado tem direito – também com dinheiro europeu. É o que diz o mandado de prisão Jian Guo, 43 anos, é um porta-bolsas profissional e empresário. A polícia foi prendê-lo na madrugada de ontem em sua casa nos arredores da cidade de Dresden: três quartos onde mora com a esposa chinesa e a filha pequena. Um casal que fala alemão (e inglês) impecavelmente, os vizinhos apreciam suas boas maneiras, mas ficam um pouco incomodados com as constantes idas e vindas – como escreveram os repórteres locais – de vários convidados chineses que passam.

Alguém preso Nunca houve um “delator” no Parlamento Europeu. Porém, nestes tempos esse padrão se repete. Um suposto “espião chinês” foi preso em Londres na segunda-feira Que trabalhou para o deputado do Partido Conservador. Recentemente, dois representantes do partido flamengo de extrema direita Vlaams Blok foram acusados ​​na Bélgica de passar informações a Pequim. Todos os “nacionalistas” anti-UE estão envolvidos nesta última pescaria chinesa. O Ministério das Relações Exteriores da China falou ontem com irritação à Alemanha (Três pessoas já haviam sido presas no dia anterior sob a acusação de espionagem industrial), alegando que se tratava de “difamação e manipulação política”.

Maximilian Krah não é apenas um personagem. Pela sua biografia (oito filhos de três esposas diferentes), pela sua tendência ao exagero, porque é uma estrela do TikTok e porque é o mais trumpiano entre os deputados da AfD. Ele profere frases como um machista conservador especialista em filmes, como “pornografia faz mal”, “cara não precisa ser legal, ele trabalha melhor com garotas também”. Em cinco anos, ele subiu na hierarquia até ser escolhido como comandante. E fê-lo – sob o olhar atento da líder da AfD, Alice Weidel – que estava indiferente ou distraída – não apenas com posições pró-Putin e pró-Pequim, mas também com acusações zombeteiras de receber dinheiro do Kremlin. READ Israel - Hamas, notícias de hoje. Israel: “Grandes operações não acontecem até que os civis sejam evacuados.” Wall Street Journal: Egito não abre corredor para cidadãos americanos que fogem de Gaza

Recentemente Das investigações jornalísticas passamos às investigações do FBI. Durante uma viagem à América, Krah foi parado e interrogado pelos federais. O que significaram as conversas com o coordenador de Putin, Oleg Loshin – queriam saber os agentes do FBI – quando ele lhe prometeu que “a partir de maio as acusações serão retomadas como eram antes de fevereiro”? A China é a outra ala exposta do seu ódio. Ele e Guo se conheciam desde a Universidade de Dresden. Foi Guo quem o levou diversas vezes a Xangai e Pequim: viagens pagas pela Huawei, aparições em fóruns e na televisão.. Para Krah, a Rota da Seda é claramente uma “estrada da paz”. No entanto, as relações com o Departamento Internacional do Partido Comunista (Idcpc) pareciam mais delicadas: o Conselho Guardião Alemão desaconselha isso aos políticos, alertando que se trata do longo braço internacional dos heróis de Pequim, 007. O que poderá o agente Guo estar a viver em Pequim? Em Bruxelas, Krah faz parte da Comissão de Comércio Externo e das Subcomissões de Segurança, Defesa e Direitos Humanos.

Existem inúmeros materiais para o relatório sistemático da China. Krah se descreve surpreso, mas se a acusação for confirmada, “ele será demitido”. No entanto, ninguém diz que quer ser afastado do cargo de principal candidato da AfD.

