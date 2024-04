Nova York, mais tendas na Colômbia após prisões. O reitor da universidade é atacado por professores

Do nosso correspondente

NOVA IORQUE – Na Universidade de Columbia, o último dia de aulas (mistas) é 29 de Abril, mas a cerimónia de formatura em Maio corre o risco de se tornar um cenário de protesto. Após as prisões, o campo se expandiu. Num briefing com jornalistas ontem à noite, o vice-presidente de comunicações da Columbia, Ben Zhang, reiterou a preocupação da administração (“Segurança não é apenas a ausência de violência; o protesto viola as regras”) e Medo de pessoas fora da universidade Embora este último esteja agora fechado para quem não tem crachá.

mas O presidente da universidade, Shafiq, é atacado por centenas de professores porque a polícia foi chamada. “Os professores ficam pelo menos tentados a sugerir críticas contra ele, mesmo que alguns queiram que ele renuncie”, diz Stephanie Macari, que leciona história. “Não foi impossível gerir a situação, as universidades fazem sempre isso. Os alunos são idealistas, às vezes ganham, às vezes perdem. Esta não é a primeira vez que há apelos ao “desinvestimento” do apartheid em favor do petróleo. O comitê de planejamento que representa os professores também condenou qualquer postura antissemita e antimuçulmana Pede-se à mídia que não confunda os instigadores e vídeos filmados fora da universidade com os estudantes dentro de.

Dezenas também foram presos nas universidades de Yale e Nova York. Mas outras universidades, tendo testemunhado a reacção contra a Colômbia, estão agora a tentar abordagens diferentes. Na Universidade de Michigan, as autoridades prometeram criar zonas de protesto: “As cerimónias de formatura têm sido um local de expressão livre e pacífica durante décadas e continuarão a ser”. No Barnard College, de onde vêm muitos dos estudantes presos na Colômbia, a presidente Laura Ann Rosenberry estende um ramo de oliveira: ela está pronta Restaurar o acesso ao campus para alunos suspensos se eles prometerem cumprir as regras (Terão acesso ao refeitório e poderão finalizar o semestre remotamente). “A exposição a ideias diferentes é um componente vital da educação”, diz Rosenberry. “Mas nenhum aluno deve temer pela sua segurança.” READ Kyiv, 10 mortos no atentado de Kherson - o mundo

Muitos estudantes judeus dizem que se sentem ameaçados, embora o Jewish Voices for Peace diga que mais de uma dúzia dos detidos e suspensos são judeus. “Como membro judeu do corpo docente da Universidade de Columbia, a única vez em que me senti inseguro no campus foi quando o NYPD O equipamento anti-motim veio em grande número para manter os estudantes que protestavam afastados “Em paz”, diz Susan Bernofsky, professora de redação, “O acampamento é perceptível e visualmente perturbador, mas de forma alguma perigoso. Na noite de segunda-feira, um colega participou do jantar comemorativo da Páscoa, onde estavam 75 estudantes judeus. 12 professores no acampamento.” Macari critica «Políticos de direita em Washington “Que nunca foram campeões na luta contra o antissemitismo e agora o utilizam para atacar as universidades, com as quais têm um conflito anterior porque são fontes de pensamento independente e moral”.

