Pesquisas desesperadas e descoberta absurda

Carson Shepard, 7 anos, estava ausente de sua casa em New Camnock, Escócia, por 24 horas – deixando sua família em desespero.

Mas depois de uma noite busca desesperada Por toda a comunidade, a criança foi encontrada onde ninguém o esperava: na cavidade da parede do apartamento da avó.

noite de medo

Agora os pais riem, mas tiveram uma noite de puro terror em que toda a comunidade se juntou, ajudando as autoridades a encontrar a criança. lá A população local formou equipes de pesquisa A polícia pediu às pessoas que verificassem as cabanas e edifícios anexos do menino.

Os supermercados distribuíram suprimentos de comida enquanto as buscas diligentes continuavam.

Carson Shepard desapareceu de uma cidade escocesa New Kamnock Nell East Ayrshire No último domingo à noite, 19 de setembro. A polícia local apelou por volta das 22h20 e alguns moradores passaram a noite procurando o jovem.

A polícia confirmou esta manhã que Carson foi encontrado “Seguro e bem”, embora a história da pesquisa seja muito especial.

Pesquise “desnecessário”

Embora mamãe Jemma Glover, 27, de Glasgow, e mais jovem, esteja morando com a vovó Jackie McCartney em New Camnock nos últimos meses, Encontrar o bebê na casa da vovó foi um verdadeiro desafio.

“polícia Eu invadi o apartamento três vezes na noite passadaMas ela chegou esta manhã com um equipamento especial. Nunca experimentei nada assim, foi uma loucura. A noite toda pensei em como estava frio e pensei na minha cabeça Eu não posso sobreviver. “

Ele erroneamente pensou que o menino poderia ter fugido de sua casa, quando na verdade ele estava escondido, e isso poderia ser bom: “Carson C. Estava envolto na cavidade da parede e escondido no final do mezaninomãe acrescentou.

Um porta-voz da polícia escocesa acrescentou: “Ele foi encontrado escondido na cavidade da parede Durante uma inspeção detalhada de seu endereço residencial por agentes especializados. “