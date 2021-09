“Com Urban, o lado negro de Angela Merkel”

Angela Merkel e o Partido Popular Europeu são responsáveis ​​pelo sucesso político do nacionalista Viktor Orban. “Por uma década inteira, Orbán foi um membro da força política dominante no cenário europeu, enquanto vinha destruindo a democracia na Hungria”, Ferenc Lazo, húngaro, professor de história europeia na Universidade de Maastricht, disse nesta entrevista. Alemanha e União Europeia após a votação da Alemanha em 26 de setembro. Na próxima semana, Lazko estará na Itália, convidada do Festival Internacional de Ferrara (2 de outubro). O futuro de Orbán agora que não é mais membro do Partido Popular Europeu? Ele nos conta que as pesquisas de opinião para as eleições de 2022 na Hungria mostram a aliança dos partidos de esquerda “cara a cara” com o Fidesz. “Estou cautelosamente otimista”, porque desde que teve que deixar o PPE, Orbán parece “mais isolado”, o novo grupo no Parlamento Europeu com Salvini, Meloni e as Bulas da Paz é apenas seu “sonho, nada de concreto” e este ferir sua “imagem” na Hungria.

A Alemanha votará no próximo domingo, não importa o que aconteça, é o fim da era Merkel. Do seu ponto de vista de historiador húngaro, qual a sua opinião sobre a atitude da chanceler em relação a Viktor Orban e seu partido nacionalista Fidesz?

Merkel e a geralmente moderada centro-direita europeia, o Partido Popular Europeu, sempre tentaram integrar diferentes tipos de partidos sem considerar muitos princípios. Bastava que eles votassem e garantissem que o PPE continuasse a ser a principal força política no Parlamento Europeu para que pudesse controlar muitas nomeações europeias. Orbán fazia parte desta estratégia porque o Fidesz gozava de um apoio significativo na Hungria e era a quarta força política do Partido Popular Europeu. Assim, por uma década, Orbán permaneceu membro da força política dominante no cenário europeu, enquanto destruía a democracia na Hungria. Merkel e toda a elite alemã usaram essas táticas para conduzir a política europeia e criar o maior guarda-chuva possível de centro-direita. Agora Orban não está mais no EPP, mas é importante lembrar o que aconteceu nos últimos 10 anos. Para Merkel e a economia alemã, a Hungria é um bom lugar para investir. Muitos investimentos alemães foram parar lá, especialmente na era urbana. E esta é mais uma razão pela qual o chefe da Fides não foi prejudicado, ele realmente recebeu ajuda financeira através de investimentos e fundos europeus e, assim, conseguiu consolidar seu sistema. É por isso que digo que a protecção política, as relações económicas, os investimentos e os fundos europeus são a base do seu sucesso.

O que você acha que acontecerá com o novo governo alemão e o fim da era Merkel?

A imagem é muito incerta. A esquerda, os verdes e os liberais não querem ter nada a ver com Orbán. Se forem ao governo, espero uma mudança de abordagem, mesmo que as relações econômicas entre a Hungria e a Alemanha sejam fortes e possam limitar essa mudança. É interessante observar o que está acontecendo a nível europeu. Aqui vejo uma mudança nos últimos um ou dois anos e acho que esse processo de mudança se acelerou, já que Orbán, identificando-se como Donald Trump, teve que deixar o PPE, então hoje ele parece mais isolado do que no passado, quando ele parecia. Associado aos líderes mais influentes do mundo, começando por Merkel. Seu regime foi prejudicado por muitos escândalos e escolhas políticas que restringiram a democracia e os direitos, como a recente campanha contra LGBT. Então eu esperava que a posição europeia mudasse, mesmo que só estivesse se desenvolvendo agora, eles tinham que agir cedo, esperar muito, esperar até que a situação se tornasse realmente insustentável.

Uma oportunidade de mudança poderia ser o Plano Húngaro de Recuperação e Resiliência, que está proibido em Bruxelas para mais informações sobre alegadas violações do Estado de direito, juntamente com o plano polonês. Mas rejeitar o plano de Orban não correria o risco de ser um retrocesso a Bruxelas devido às eleições do próximo ano na Hungria?

uma questão importante. Pensar em congelar fundos pode ser uma estratégia míope. Eu entendo que houve muito dinheiro para o governo que fortaleceu o sistema e entendo que algo deve ser feito a respeito, mas ao mesmo tempo existe o risco de cometer um erro. A Hungria não recebeu o dinheiro por causa de Orbán, mas porque estava de alguma forma endividada. A questão, então, é política. Se Bruxelas realmente inviabiliza o plano de recuperação húngaro, tem de argumentar bem, obviamente. O Fidesz é um partido nacionalista que fez fortuna com a campanha em curso contra a União Europeia. Para os seus eleitores, o facto de a União Europeia os punir pode não ser um bom motivo para escolher a oposição. Orbán pode perder votos moderados na melhor das hipóteses, mas com uma campanha anti-europeia que priva a Hungria de fundos, ele certamente pode apoiar seus eleitores mais radicais, mais radicais e às vezes xenófobos, e seus admiradores mais fervorosos que são sua obra-prima. Desenvolvimento mais radical, como o Jobbik, um partido mais nacionalista e de extrema direita. Essa é a questão. Acho que ainda há uma grande maioria na Hungria a favor da UE, e a Hungria não é um Estado cético da UE: é governado por uma potência nacionalista, mas ao mesmo tempo a maioria é pró-UE. Paradoxal, mas é assim. Por outro lado, se o conflito entre Budapeste e Bruxelas se intensificar após uma possível paralisação do plano de recuperação e resiliência húngaro, Orbán pode perder o voto moderado, mas ele certamente se motiva e pode ser capaz de convencer os outros.

Se o partido de Merkel, CDU-CSU, perder a eleição de domingo e entrar na oposição, que cenário devemos esperar? É legítimo acreditar que a centro-direita alemã, para resolver a sua crise, se deslocará para a direita e reabrirá os canais de diálogo com os movimentos nacionalistas à direita do Partido Popular Europeu?

Não espero isso porque na Alemanha essa linha clara que isola a alternativa em favor da alternativa ainda se mantém, e ninguém mais chega perto. Mas, falando em um nível mais europeu, o perigo existe porque na CDU existem conservadores de linha dura que simpatizavam com Orbán, que desempenhou um papel especial para os conservadores. Significado: enfatizar as coisas apolíticas corretas que alguns possam pensar, que nunca disseram e que cobriram por muitos anos. Mas a Alemanha é o país onde, ao contrário de outros países, não espero que tudo isso se torne popular. Continua a ser um país mais moderado em comparação com França, Itália e Polónia.

Será que Orban também ganhará as próximas eleições na Hungria?

Estamos vivendo o momento mais interessante da política húngara nos últimos dez anos. Há uma coalizão de partidos anti-Orban e nas pesquisas há uma reviravolta: as chances de derrotá-lo são de 50%. Claro, o noivado não é uniforme. Mas o perigo para o Fidesz é o controle excessivo de instituições e recursos: pode ser um retrocesso. Estou cautelosamente otimista porque, por um lado, o partido no poder controla tudo, mas, por outro lado, há um conflito generalizado. Mas não sabemos o que vai acontecer, porque mesmo que a oposição ganhe, ela não poderá governar livremente porque os instrumentos de controle dos recursos continuarão nas mãos da Fides, pelo menos em primeiro lugar.

Acha que Orbán poderá dar vida a um novo grupo político no Parlamento Europeu com Salvini, Meloni e Polde Pace?

Quando o PPE saiu, todos na Hungria pensaram que iria criar imediatamente um novo grupo político no Parlamento Europeu. Então ficou claro que os planos para esta nova “casa política” são mais do que seu sonho, e muito provavelmente um projeto iminente, mas nada de concreto. Além do mais, desde então, esse plano não funcionou para nenhum deles, nem mesmo para Salvini. Urban tinha certo carisma e poder anos atrás. Ele parecia ser um jogador importante na política europeia, mas não é mais. Seu poder já foi superestimado. Ele queria ser de alguma forma a referência intelectual para a direita, o que é muito importante para sua imagem na Hungria. Mas eu não acho que funcionou, há muitas forças entre os nacionalistas empurrando em direções diferentes.