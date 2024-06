No passado domingo e segunda-feira, a Ucrânia destruiu mais uma vez – utilizando mísseis Western Himar, e talvez até um avião – dois alvos críticos na Rússia. Agora, através de diversas imagens de satélite, isso também pode ser confirmado no terceiro modo. Os dois ataques fatais mais graves contra a Rússia ocorreram na segunda-feira, 10 de junho, no posto de comando do 6º Exército Combinado (unidade militar 31807). Este é um alvo crítico, um posto de comando localizado no Centro Recreativo Negegol (afiliado à Universidade Estadual de Belgorod), perto de Shchebykino, região de Belgorod. Uma das principais bases da Rússia. Provavelmente o principal ataque à região de Kharkiv.





Este centro de comando foi responsável pelas unidades que participaram na operação ofensiva em Volchansk, na região de Kharkiv (onde a Ucrânia recuperou o controlo da aldeia nos últimos dias). Inicialmente, o canal Doshi Shapiona no Telegram informou que oito oficiais do exército russo estavam desaparecidos. Mais tarde, soube-se que pelo menos três soldados foram mortos, escreveu Astra, citando fontes dos serviços de emergência. Havia pelo menos 15 soldados na base no momento do ataque.





O outro ataque tinha ocorrido na véspera, domingo, com drones, a um depósito de munições e veículos: à hora do almoço, na aldeia de Tsentralnoye, no distrito de Rakityansk, região de Belgorod (a 30 quilómetros da fronteira com a região de Sumy), um depósito . Equipamentos e munições usados ​​para armazenar equipamentos e munições para as forças do norte foram destruídos. O ataque foi realizado com dois mísseis HiMars. A destruição, segundo vários canais de telegramas, foi extensa: 4 caminhões Ural, um veículo blindado de transporte de pessoal e outra aeronave UAZ. Queimando cerca de 5 mil munições.

Segundo uma fonte da Sky News, o ataque à base de Nezygul foi o primeiro realizado por uma aeronave ucraniana em território russo e teve como alvo um “nódo de comando russo”. A Astra informou que Nezygul estava na “lista de alvos” das Forças Armadas Ucranianas, cujos serviços de inteligência tinham avisado o 6.º Exército pelo menos uma semana antes do ataque, mas a Rússia não tinha tomado quaisquer contramedidas.

Esta impressionante série de derrotas coincide com a chegada de armas ocidentais cada vez mais importantes e, como muitas vezes aconteceu no passado, a Zona Cinzenta Wagneriana é um dos canais mais honestos para transmitir o que realmente está a acontecer em campo. Outro canal retuitou “Al-Mukhbar” de forma muito dura com Moscou: “Os ataques às áreas de defesa aérea continuam na Crimeia. Durante a noite de 9 e 10 de junho, foram destruídos postos de comando, radares, lançadores e equipamentos de diversas tripulações dos sistemas S-400 e S-300. O inimigo também anunciou hoje a destruição de vários radares. Existem agora vários aviões de reconhecimento da OTAN nos céus do Mar Negro, directamente relacionados com a destruição sistemática da defesa aérea da Península da Crimeia.». A Crimeia é altamente vulnerável, segundo os wagnerianos, devido ao trabalho dos aviões de reconhecimento da OTAN e dos drones Reaper, e a taxa de produção russa de novos veículos e armas para substituir sistemas destruídos não é suficiente: «É claro que a taxa de produção não cobre de forma alguma o nível de perdas atuais, pelo que é necessário encontrar uma solução aqui e agora. A única forma correcta de sair desta situação será destruir os aviões de alerta de longo alcance da NATO e os drones RQ-4 Global Hawk sobre o Mar Negro, que são arautos de ataques às nossas defesas aéreas e marítimas, à aviação e até à infra-estrutura nuclear. “.

Perguntam-se: poderá isto levar a uma escalada da NATO? Segundo este cientista, associado ao Grupo Wagner (agora parte integrante da defesa russa), e para o exército russo no terreno, não: “Ninguém irá vingar um drone, ou mesmo vários pilotos AWACS, que, além disso, irão desça sozinho.” Todas as coincidências são aleatórias. Neste momento, todos os nossos problemas decorrem da falta de resposta: navios afundados, bases aéreas bombardeadas, sistemas de defesa aérea destruídos e, mais importante, militares mortos. Obviamente, “jogar na defesa” está fadado ao fracasso, e quanto mais cedo você entender isso, melhor.