“Apoio claro à Ucrânia. Novo pacote de ajuda de Meloni” – Il Tempo.

«Cimeira do G7. Apoio claro à Ucrânia, ao direito internacional e a uma paz justa. A cada dia fortalecemos nossas posições e somamos força à defesa da vida. Cada partida ajuda a Ucrânia a ganhar novas chances de vitória. Obrigado a todos os nossos parceiros.” O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, escreveu isto no Telegram, publicando um vídeo da sua chegada a Borgo Egnazia, na Apúlia, onde foi aberta a cimeira do G7.

“Tive uma reunião frutuosa com Giorgia Meloni e agradeci à Itália pelo seu apoio militar, financeiro e humanitário à Ucrânia.” O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, escreveu isto num post sobre o novo pacote de ajuda militar. “Também falámos sobre a próxima cimeira de paz na Suíça e os resultados esperados”, continua Zelensky, que afirma continuar “muito grato à Geórgia pelos seus esforços activos destinados a encorajar os países do Sul Global a participarem na cimeira”. ». Além disso, conclui: “Discutimos projetos conjuntos destinados a ajudar a Ucrânia na reconstrução de Odessa e da região de Odessa. Também aprecio muito a decisão da Itália de organizar a próxima Conferência para a Restauração da Ucrânia em Roma, em 2025.