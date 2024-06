“Quando eu era jovem, não tinha antena parabólica.”

Na verdade, podemos chamá-lo assim Provérbio (descendente) de Rishi Sunak: Em entrevista que será transmitida hoje à noite TVIO primeiro-ministro britânico falou Uma infância de privações, Qual é a sua principal preocupação Consiste em… Você não tem uma antena parabólica Sky.

É mais um passo em falso de um personagem que se mostra muito bem Desapegado da realidadeEnquanto milhões de crianças na Grã-Bretanha vivem abaixo da linha da pobreza e vão para a escola de manhã com o estômago vazio.

Na entrevista, Sunak foi questionado se ele realmente entendia as dificuldades enfrentadas pelas famílias comuns que enfrentam o aumento dos preços: “Você já teve que desistir de alguma coisa?”– pergunta o jornalista. Depois de uma risada envergonhada, o Primeiro-Ministro respondeu: “Sim, a minha família imigrou para cá com muito pouco. Abrimos mão de muitas coisas porque os meus pais queriam investir tudo na nossa educação”. Quando pressionado a apontar algumas dessas concessões, Sunak responde: “Todos os tipos de coisas: notórias, Sky TV“É algo que nunca tivemos quando crianças.”.

É uma confirmação, se alguma coisa ainda for necessária, de que O primeiro-ministro britânico vive firmemente em outro planeta: Afinal você tem que entender que, com Património familiar ascende a cerca de 800 milhões de euros Ele é ainda mais rico que o rei Charles. Seus pais, que vieram da Índia, eram farmacêuticos e médicos, e o enviaram para estudar lá Colégio Winchester, uma das escolas privadas mais exclusivas de Inglaterra, onde as propinas ascendem hoje a cerca de 60.000€ por ano. Ele admitiu isso uma vez Quando menino, ele não tinha amigos de origem proletária.. READ Biden coloca Trump: “Ataque à democracia”. Ele responde: “Corrupção e fracasso”.

Uma vida passada na via rápida, o que atraiu o ridículo e o ridículo: ele apareceu em um vídeo sem saber usar um cartão de crédito sem contato e, mais recentemente, quando apareceu em um tour de campanha carregando uma mochila no ombro. A partir de 900 euros.

Entrevista equivalente em TVI É por isso que, na semana passada, Sunak abandonou prematuramente as celebrações do desembarque na Normandia, em França (deixando a fotografia com os outros grandes nomes para o secretário dos Negócios Estrangeiros, David Cameron): Um erro provocou uma tempestade O que lhe rendeu a acusação Um pouco de patriotismo. Agora, transmitir a entrevista traz riscos Reacendendo a polêmicaPorque explica com alegria que teve que abandonar as comemorações devido ao atraso de Macron, que fez com que todo o programa fosse adiado.

E Uma série de erros Isto vira de cabeça para baixo a campanha eleitoral dos Conservadores, que já começaram com uma perda intransponível em comparação com os Trabalhistas: mas os Conservadores vêem-se agora sob pressão do Partido Reformista de Nigel Farage, que pretende uma ultrapassagem dramática.

Portanto, não é surpreendente que tenha sido negociado nos últimos dias Rumores sobre um possível substituto para Sunak, menos de um mês antes da votação de 4 de julho: Isso não vai acontecer, mas dá uma ideia de como os conservadores estão desesperados. Triste provérbio.

