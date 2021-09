Filas de gasolina no Reino Unido

Eles se formaram no sábado em vários locais no Reino Unido Longas filas Em frente a postos de gasolina depois que alguns deles foram fechados devido à falta de petroleiros para trazer óleo cru. As filas, que começaram depois que grandes petrolíferas fecharam alguns postos de gasolina na sexta-feira, também foram causadas pelas curvas de muitos motoristas, temendo que ficassem sem gasolina.

No entanto, o governo britânico está procurando soluções para o problema e como ele escreveu Reuters, pode alterar algumas regras de imigração para tentar reduzir as restrições de imigração para motoristas de caminhão estrangeiros.

As filas começaram na frente dos postos de gasolina na sexta-feira depois que algumas empresas de petróleo, incluindo BP e Shell, começaram Cale-se Vários postos de gasolina por falta de combustível. Uma grande crise logística vem acontecendo no Reino Unido há meses, ou seja, Uma das várias consequências da saída da Grã-Bretanha da União Europeia É causado principalmente pela falta de transportadores: neste caso, não há o suficiente para entregar o combustível a todas as distribuidoras.

Na verdade, gosto ele sabia Governo britânico, a escassez de combustível hoje em dia não seria tão grave: os distribuidores fechados são minoria. Porém, o problema é que muitos motoristas britânicos, com medo de ficar sem gasolina, decidiram reabastecer o mais rápido possível, o que causou longas filas e prejudicou muito o abastecimento de combustível.

Em várias áreas, especialmente na Inglaterra, as filas nos postos de gasolina eram longas o suficiente para bloquear a estrada, escreveu no Twitter a Polícia do Condado de Bedfordshire, no norte de Londres.

Outros anúncios relacionados à crise logística contribuíram para a preocupação dos cidadãos britânicos: por exemplo, uma conhecida associação de comerciantes Ele disse Na sexta-feira, por falta de transportadoras, existe o risco de os supermercados ficarem com falta de mantimentos durante o período de Natal.

Para tentar resolver a situação, o governo está considerando a possibilidade de criar um visto temporário para permitir que alguns milhares de transportadoras estrangeiras operem no Reino Unido. No entanto, nenhuma declaração oficial foi anunciada ainda.

