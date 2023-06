Gerente Fatto Marco Travaglio vs Sergio Mattarella e Adriano Sofri. No’editorial No jornal Travalio, critica o Presidente da República pelo que disse na véspera do dia 2 de junho. Em outras palavras, a renúncia à guerra como ferramenta para a resolução de conflitos é “um princípio muito objetivo e profundo, e a agressão inaceitável da Federação Russa contra a Ucrânia representa a negação mais brutal e flagrante”. Pelo que Mattarella afirma, Travaglio diz, resulta que a constituição italiana “deve ser respeitada por Putin, não por nossas autoridades”. De “Guerra travada contra a Sérvia em 1999 com a OTAN”. As crescentes tensões nos Bálcãs que o Quirinale rotulou, segundo Travaglio, “as filhas de sua guerra há 24 anos”.

Depois, há alguns para Adriano Sofri. Que criticou a definição de “estado terrorista” para a Ucrânia que Travaglio deu a Otto e Metsu. De acordo com Travaglio, “a inteligência dos EUA confirmou que o governo de Zelensky estava por trás do carro-bomba que matou Daria Duzhina, a filha de 29 anos do filósofo Alexander, em Moscou. Então o chefe dos serviços militares da Ucrânia, Kyrylo Budanov, se gabou de ‘ matando ‘jornalistas e propagandistas russos desarmados. estado. Com condições agravantes financiadas pelo Ocidente. Enquanto « Sofri enviou duas pobres almas imbuídas de seu delírio revolucionário para assassinar um comissário de polícia desarmado. À distância, é claro.

