Putin, muito nervoso com os ataques na Rússia: “Evite a desestabilização”

Faça “tudo” para evitar “desestabilizar” a Rússia e impedir que “os bandidos que estão se esforçando para desestabilizar a situação dentro da União” tenham sucesso em suas intenções. Este é o alerta que Vladimir Putin fez em uma reunião com os membros permanentes do Conselho de Segurança da Rússia. As letras explicam a tensão que prevalece em Moscou. De fato, os ataques às terras russas estão agora na ordem do dia. O último ataque na região de Belgorod ceifou a vida de duas pessoas. O Kremlin continua a sublinhar que a opção de diálogo com Kiev neste momento “não existe” e alerta o Ocidente para a possibilidade de a Ucrânia aderir à NATO.

“Ele será uma grande fonte de problemas nos próximos anos”, disse o porta-voz presidencial Dmitry Peskov. Kiev sempre esperou por um futuro dentro da aliança, embora esteja ciente de que isso não pode acontecer no curto prazo. Não haverá membros da OTAN durante a guerra. Não porque não queremos, porque é impossível, diz Volodymyr Zelensky. Por outro lado, o líder ucraniano está mais otimista com o contra-ataque no campo de batalha. “É difícil para mim dizer como vai ser, não é um filme – argumenta -. O principal é que a Rússia veja e ouça. Vai entender quando acontecer.” Por ocasião do Dia da República, o presidente ucraniano também tem um pensamento especial para a Itália, agradecendo sua “solidariedade” e “total apoio”. “Juntos – escreve nas redes sociais – alcançaremos nosso objetivo comum: uma paz justa e sustentável na Europa e no mundo”.

A China permanece no papel de ator neutro, mas muito interessado. Pequim afirma que continuará buscando uma “solução pacífica” e mais uma vez desmente os rumores do Wall Street Journal de que haverá um plano de paz chinês para a Ucrânia, além de sugerir um cessar-fogo imediato. Reconhecimento dos territórios ocupados pelo exército de Moscou como parte da Rússia. O Representante Especial para Assuntos da Eurásia, Li Hui, disse que o relatório “não corresponde à verdade”. O chefe da CIA, Bill Burns, teria ido à China em maio passado no mais estrito sigilo na tentativa de “resolver” as tensões nas relações entre Washington e Pequim. De acordo com o Financial Times, o homem mais importante da inteligência dos EUA se reuniria com 007 altos funcionários chineses