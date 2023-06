O último ultimato de Borrell ao Kosovo: convocação de novas eleições municipais em protesto aos municípios

Durante a cúpula da Comunidade Política Européia na Moldávia, os líderes europeus pediram a Pristina e Belgrado que diminuíssem as tensões no norte de Kosovo. Uma breve reunião entre o presidente sérvio Vucic e Kosovar Osmani, que disse estar pronta para uma nova votação

O chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente francês Emmanuel Macron e o alto representante da UE para Relações Exteriores, Josep Borrell, pediram aos líderes de Kosovo e da Sérvia que diminuam as tensões em curso. solução proposta através Cimeira da Comunidade Política Europeia na Moldáviaé aquele Novas eleições municipais são realizadas nas quatro cidades de maioria sérvia no norte do Kosovo Onde a violência eclodiu após uma tentativa de empossar prefeitos albaneses, eleitos apenas graças a um boicote de votos da comunidade sérvia. Na segunda-feira, confrontos resultaram em mortos e feridos 30 soldados da paz da OTAN e 52 manifestantes sérvios ficaram feridos.

E o Presidente francês declarou em conferência de imprensa: “O que pedimos a ambas as partes é muito simples: a organização de novas eleições, o mais rapidamente possível, nestes quatro municípios; um compromisso do Kosovo; uma participação clara nestas eleições com o história do lado sérvio.” Resolver a questão da Associação dos Municípios Sérvios do Kosovo como uma questão prioritária e imediata“.

Durante o breve encontro na presença do Presidente sérvio Alexandre Vucic Presidente do Kosovo fjosa otomanaEste último acusou o líder de Belgrado de “resmungar, resmungar e não dizer a verdade”. Mas ela se mostrou Aberto à possibilidade de novas eleições, se for realizado legalmente. Isso preencheria uma das condições estabelecidas por Macron e Schulz para resolver a crise.

“Uma solução de desescalada está muito próxima”, disse Osmani, mas Belgrado também terá que honrar os compromissos assumidos no acordo assinado em março para restaurar as relações entre os dois lados em uma base mais normal.

“É importante que todas as partes envolvidas façam tudo o que puderem para mitigar a crise”, disse Schultz a repórteres. Macron disse que pediu a Pristina e Belgrado que o fizessem Volte na próxima semana com “respostas óbvias”..

Josep Borrell também manteve conversações bilaterais com o presidente sérvio Vucic à margem da cúpula. no Twitter, Borrell falou de “terríveis consequências”. relações entre os dois países e a União no caso de não ouvir os pedidos europeus.

Vucic, que deixou a cúpula sem comentar o encontro com Osmani, havia dito anteriormente que as autoridades de Kosovo Eles devem retirar tanto os “chamados prefeitos” quanto as unidades especiais de polícia Que estão no norte do país “ilegalmente”.

“A Sérvia fará o possível para acalmar a situação, e isso significa que Tentaremos empurrar os sérvios para a frente silenciosa e pacificamente“Eles estão muito determinados. Querem ver o fim das unidades especiais de polícia”, acrescentou.

Osmani, por sua vez, disse que Belgrado está tentando desestabilizar Kosovo porque não aceitou sua declaração de independência de 2008. Vucic foi acusado de apoiar gangues criminosas No norte do Kosovo – uma acusação negada por Belgrado.

Primeiro-ministro do Kosovo Albin CortiNotavelmente ausente na Moldávia, ele respondeu às duras críticas que recebeu dos aliados ocidentais, reivindicando a estrela. Proteger a democracia. Kurti foi a força motriz por trás da posse “forçada” dos novos prefeitos, escoltados pelas autoridades do Kosovo e unidades especiais de polícia para os escritórios municipais.

Enquanto isso, não são apenas os sérvios que estão saindo às ruas. quinta-feira algum Centenas de pessoas que levantaram bandeiras albanesas protestaram enquanto entoavam slogans anti-sérvios na cidade dividida de Mitrovica, no norte de Kosovo