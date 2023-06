Uma quase colisão entre um navio de guerra chinês e um contratorpedeiro americano no Estreito de Taiwan

temperatura sobe em Estreito de Taiwan: Um navio de guerra chinês Chegou a um passo de esbarrar Destróier USS Chung-Hoonenvolvido em ação conjunta entre Estados Unidos e Canadá.





Tensão no Estreito de Taiwan

Ambos os navios acabaram dentro 100 metros um do outronada comparado ao espaço de manobra que eles precisam para fazer um curso.

Eu relatei a notícia antes Notícias internacionais A informação foi recolhida por um repórter que viajava a bordo da fragata canadense HMCS Montreal, que participou da missão, iniciada no dia 25 de maio. Mar da China Meridional.

Segundo o que ele postou Notícias internacionais O navio de guerra chinês realizou uma Manobra para atingir a proa do contratorpedeiro americano.





O comandante do navio americano havia comunicado por rádio aos chineses para mudar o curso para evitar uma colisão.

O capitão do Montreal, Paul Mountford, chamou a jogada chinesa de “pouco profissional”.

Na foto, ao fundo, está o contratorpedeiro USS Chung-Hoon.





O capitão acrescentou que o incidente foi “claramente instigado pelos chineses”. “O fato de que isso foi anunciado no rádio antes de nós indica claramente que foi intencional“.

Segundo a reconstrução, o navio do PLA teria ordenado ao contratorpedeiro norte-americano que mudasse de rumo e desviasse para evitar a colisão.

Os americanos inicialmente ignoraram o pedido chinês e disseram ao outro lado para sair.





Mas no final O contratorpedeiro americano teve que se virar e desacelerar Para evitar a colisão quase inevitável.

Provocações e exercícios militares em torno de Taiwan

Nas últimas semanas, as tensões e provocações mútuas no Estreito de Taiwan dobraram.

No final de maio, a China realizou exercícios militares nas águas territoriais e no espaço aéreo de Taiwan, com 33 caças e 10 navios.





Também em maio, algumas semanas atrás, a China enviou caças e drones espiões para a região.

No final de abril, um avião militar dos EUA sobrevoou Taiwan em meio a protestos chineses.

Também em abril, o USS Miliusin navegou no Mar da China em uma operação conhecida como “Liberdade de Navegação”.





Quem foi Chung Hun?

O contratorpedeiro USS Chung-Hoon recebeu esse nome em homenagem ao almirante Gordon Paea Chung-Hoon, o primeiro oficial naval americano de ascendência asiática. Chung Hoon nasceu em 1910 em Honolulu e morreu lá em 1979.

Ele recebeu dois prêmios de prestígio por seus méritos de guerra: a Cruz da Marinha e a Estrela de Prata.